"İlkbaharda Normal Hayata Dönebiliriz "

Dünya "pandemi, endemiye mi dönüşüyor?" sorularına yanıt ararken, Alman BioNTech firmasıyla ilk Corona virüsü aşısını geliştiren Pfizer'ın CEO’su Albert Bourla'dan olumlu mesajlar geldi. Bourla, Omicron varyantının Corona virüsü'nün "son etkin varyantı" olacağını, normal hayata dönüşün ise yakın olduğunu söyledi. Amerikalı ilaç devinin yöneticisi, önümüzdeki yıl tek doz aşıya geçmek için çalıştıklarını, ayrıca Covid'e karşı ürettikleri antiviral hap Paxlovid ile "hastaneye yatma ve ölüm riskinde yüzde 89 gibi ciddi oranda azalma kaydettiklerini" bildirdi.

New York'tan Fransız BFM TV kanalına bağlanan ve Le Figaro gazetesine kapsamlı bir söyleşi veren Albert Bourla, Omicron varyantının, artık "etkin önlemlerin alındığı "son dalga olacağı" öngörüsünde bulundu. Bourla, "Pandeminin başlangıcından bu yana çok fazla sürpriz oldu. Karamsar olmak istemiyorum ama muhtemelen ortadan kaldırılması çok zor bir virüsle yıllarca yaşamak zorunda kalacağız. Virüs tüm dünyaya yayıldı, aynı kişiye birkaç kez bulaşabiliyor ve Yunan alfabesini yeniden keşfetmemizi sağlayacak derecede mutasyona uğradı. Sorun bu virüsün yok olup olmayacağı değil. Asıl soru normal hayata dönebilecek miyiz? Ben buna inanıyorum. Yakında normal bir hayata dönebileceğiz. Elimizdeki tüm araçlar sayesinde bunu ilkbaharda başarmak için iyi bir konumdayız: Testler ve etkili aşılar hastaneye yatış ve ölüm riskine karşı insanları korudu. Şimdi evde alabileceğimiz ilk tedaviler geliyor. Paxlovid ilacı, Ocak ayının sonunda Fransız eczanelerine ulaşacak. Pozitif teşhis edilen risk altındaki kişilere reçete edilen bu ilaç, hastanelerdeki yığılmaları ortadan kaldırarak sağlık sistemlerimiz için ezberleri bozacak" dedi.

Yunan asıllı Amerikalı yönetici Albert Bourla, "4. doz gerekli mi?" tartışmalarını değerlendirirken de, "tek doz aşı" olasılığının güçlendiğini belirterek, "Omicron'a kadar, üç dozluk ve yıllık bir aşılama programı doğruydu. Bu varyant her şeyi sorgulatır hale getirdi. Daha sık güçlendiricilere mi yoksa, Omicron'a uyarlanmış yeni bir aşıya mı ihtiyaç duyulacağını bilmek için henüz çok erken. Omicron ve diğer varyantları hedefleyen bir aşı da dahil olmak üzere çeşitli senaryoları test ediyoruz. Henüz elimizde yeterli veri yok, ama hep söyledim. Aşıların tamamlanması için üç doz aşı olmak önemli. Yılda bir doz aşı yeterli olacak. Sadece bağışıklık sistemi sorunları olanlar üç doza devam edecek. Henüz dördüncü dozun etkilerine ilişkin test sonuçları elimizde yok. Mart ayında, yeni aşı ve test sonuçları elimizde olacak" diye konuştu.

Elçi RNA teknolojisinin "çok güçlü ve çok yeni" bir yöntem olduğunu dile getiren Bourla, bu teknoloji ile yeni bir grip aşısı üzerinde çalıştıklarını, grip ve Covid için elçi RNA’nın "ideal" olduğunu vurguladı. Albert Bourla, Pfizer'ın ürettiği Paxlovid hapının Covid belirtilerinin başlamasından hemen sonraki üç gün boyunca alınması durumunda, "hastaneye yatma ve ölüm riskinde yüzde 89 gibi ciddi oranda azalma kaydettiklerini" de söyledi.

Pfizer CEO’su, "Paxlovid tedavimiz virüsle mücadelede herşeyi değiştiriyor: Bir de yeni haberimiz var. Paxlovid Fransa'da üretilecek. Fransa'ya 5 yılda 520 milyon euro yatırım yapacağız. Bu yatırımın çoğu, Fransa'nın Mourenx kentindeki Novacep şirketi ile bu ilacın aktif bileşenini tüm dünya için üretmek üzere bir ortaklığa tahsis edilecek" açıklamasında bulundu.

36 milyar dolar kazandık

Pfizer'ın Patronu BFM TV ekranlarından, 2021'in sonunda 3 milyar doz aşı ürettiklerini, yüzde 40'ı gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, tüm dünyaya 2,6 milyar doz aşı gönderdiklerini ve 2022 yılında yaklaşık "36 milyar dolar kazandıkları" bilgisini de kamuoyu ile paylaştı.

2019 Ocak ayından bu yana Pfizer'ın CEO'su olan Albert Bourla, firmanın Covid mücadelesinde ne tür adımlarla öne geçtiğini de "Bugünün Pfizer'ı, geçmişin meyvesidir. Bir sağlık holdingiydik, aile sağlığı, jenerik ilaçlar ve geleneksel ürünler bölümlerimizi terk ederek araştırma ve inovasyona odaklandık. Ar-Ge bütçesini yılda 7 milyar dolardan 11 milyar dolara çıkardım ve dijitale yaptığımız yatırımları artırdım. Dijital olmasaydı, aşımız için bu kadar hızlı klinik denemeler yapmak ve Paxlovid'i geliştirmek imkansız olurdu. Bilgi işlem ve algoritmaların gücünü kullanarak 600 molekülü test ettik. Covid ile birlikte Pfizer, büyük bir sorumluluğu devralıyor. Bir salgında böyle bir rol oynadığınızda, insanlar diğer hastalıklarda da eşit derecede iyi olmanızı bekler" şeklinde yanıtladı.

Albert Bourla, son iki yıldaki kişisel deneyimini ise ‘’Herkes gibi ben de izolasyondan muzdariptim. Ailemle geçirdiğim zamanlarda teselli buldum. Çocuklarım, şüphesiz anne babalarıyla uzun zaman geçirdiler. Çok hızlı bir şekilde aşı geliştirmesi için Pfizer'e çok baskı vardı. Rahatlamak için dizi izleyerek ve çocuklarımla sohbet ederek vakit geçirdim’’ sözleriyle özetledi.

