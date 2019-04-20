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İlkbaharın ortasında kışa hazırlık yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Kars'ta baharın gelmesiyle meranın yolunu tutan hayvanların ahırlarını temizleyen köylüler, kışın yakacakları tezekleri de hazırlamaya başladı - Köylülerden İsmail Ayaz: - "Baharın gelmesiyle hayvanlarımız ahırdan dışarı çıktı. Biz de hem temizlik hem de kışlık yakacağımızı hazırlamak için 4-5 arkadaş toplandık"

Kars'ta baharın gelmesiyle meranın yolunu tutan hayvanların kaldığı ahırları temizleyen köylüler, kışın yakacakları tezekleri hazırlamaya başladı.

Kentin Arpaçay ilçesinde, kış şartlarının uzun ve soğuk geçmesi dolasıyla 6 ay ahırlarda kalan hayvanlar baharın gelmesiyle meralara çıktı.

Hayvanların meralara çıkmasıyla ilçedeki Kuyucuk köyü sakinleri de hem boşalan ahırlardaki gübrelerin temizliğine hem de gübreden kışlık tezek yapmak için çalışmaya başladı.

Birbirleri ile yardımlaşan 4-5 arkadaş, ahırda kürekler yardımıyla gübreleri kesip tezek haline getiriyor, bunları daha sonra el arabaları ile kurumaları için ahır dışındaki açık alana çıkartıyor.

Yörede, bu yöntemle bahar ve yaz boyunca kurutulan tezekler, kışın vatandaşlarca yakacak olarak kullanılıyor.

İsmail Ayaz, köyde yaşadıkları için kışlık tek yakacaklarının tezek olduğunu söyledi.

Kışlık yakacaklarını, ahırlardan dışarı çıkarıp kuruttukları tezeklerden sağladıklarını ifade eden Ayaz, şunları kaydetti:

"Baharın gelmesiyle hayvanlarımız dışarı çıktı. Biz de hem temizlik hem de kışlık yakacağımızı çıkartmak için 4-5 arkadaş toplandık. Birkaç kişi içeride gübreyi kürekle kesiyor birkaç kişi de el arabasıyla dışarıya taşıyor, bir kişi de dışarıda istifliyor. Yaz boyu dışarıda kalan tezek kuruduktan sonra kışın yakılıyor."

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Bahar Kars kışa hazırlık

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