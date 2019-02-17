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İlkel teleferik ile ahirete yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

Rize’nin Çayeli ilçesi, Kemer Köyü’nde önceki yıllarda yapımına başlanan mahalle yolunun komşuların arazi vermemesi yüzünden yarım kalması yıllar sonra bir cenazenin Karadeniz usulü ilkel teleferikle taşınmasına neden oldu.Rize’nin Çayeli ilçesi Kemer Köyünde vefat eden Hikmet Kadıoğlu akrabaları tarafında ilkel teleferikle aile kabristanlığına taşındı.

İlkel teleferik ile ahirete yolculuk

Rize’nin Çayeli ilçesi, Kemer Köyü’nde önceki yıllarda yapımına başlanan mahalle yolunun komşuların arazi vermemesi yüzünden yarım kalması yıllar sonra bir cenazenin Karadeniz usulü ilkel teleferikle taşınmasına neden oldu.
Rize’nin Çayeli ilçesi Kemer Köyünde vefat eden Hikmet Kadıoğlu akrabaları tarafında ilkel teleferikle aile kabristanlığına taşındı. Cenaze namazını şehir merkezinde kılan Kadıoğlu’nun yakınları, defin işlemi için köye vardığında yaklaşık 500 metre dar ve yokuş eski patika yoldan cenazeyi taşımakta zorluk çektiler. Bunun üzerine kabristanlığa çıkan bir ilkel teleferiğin kullanılması kararlaştırıldı. Aralarında istişare eden akrabalar bu yolu deneyerek kabristanlığa ulaştı ve defin işlemini gerçekleştirdi.
Zorlu ve tedirgin bir taşımanın ardından açıklamada bulunan Kadıoğlu’nun yakınları, “Yıllar önce devlet tarafından söz konusu alana araç yolu yapımına başlandı ancak bir kısım komşular arazilerinin bir bölümünü verdi. Bazı komşuların ise arazi vermemesinden dolayı yol yarım kaldı. Bizde dar patika yoldan bu cenazemizin taşınmasının zor olacağını düşünerek ilkel teleferik yoluyla taşımayı düşündük. Allaha şükür herhangi bir sorun yaşamadık. Geçmişte yaşanan bu olaydan dolayı komşularımıza kırgın değiliz, asla bir husumet içerisinde de olmadık. Ancak keşke bugünlerimizi de düşünerek arazi konusunda biraz daha hassas davranabilsek. Dileriz ki bundan sonraki süreçte bu eksiklik giderilir. Amcamız sağlığında evine yıllarca bu teleferikle ulaşım sağladı ve cenazesini de, bu ilkel teleferikle taşınmak zorunda kalındı. Kadıoğlu ailesi ve mahalleli olarak devletimizden bu konuya el atmasını bekliyoruz” dediler.

İlkel teleferik ile ahirete yolculuk

İlkel teleferik ile ahirete yolculuk

İlkel teleferik ile ahirete yolculuk

İlkel teleferik ile ahirete yolculuk

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