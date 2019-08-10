İlker Aycı: Kurban bayramında yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacağız (1)

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9-16 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon yolcuyu taşıyacaklarını söyledi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada bayram tatiliyle birlikte THY'nin operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı tatilinde gidiş ve geliş operasyonları için 'Tıkır tıkır devam ediyor' ifadelerini kullanan Aycı, bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcuyu taşıyacaklarını söyledi. Boeing 737 Max tipi uçaklara dünya genelinde uçuş yasağı getirilmesiyle filodaki 24 Max tipi uçağı uçaramadıklarını ve bu nedenle operasyonları eksik yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Aycı, "Buna rağmen buradan (İstanbul Havalimanı), dün itibariyle yaptığımız 522 gidiş (kalkış) seferi ile Atatürk Havalimanı'ndaki sayıyı tekrar ettik. Eğer bu 24 uçak da seferde olsaydı, 522 değil 600'ün üzerinde sefer yaparak farklı bir rekoru daha kırmış olacaktık. Bugün 515 uçuş ile çok iyi performans gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Lokal yolcuda da Atatürk Havalimanı'nı geçmiş durumdayız. Özellikle iç hatlar lokal yolcuda 21 bin ki bu Atatürk Havalimanı'nda 19 bindi. Dış hatlarda da 25 bin yapmak suretiyle, geri kalanda transit olmak üzere bugün 97-98 binlerde yolcu taşıyoruz. Dün itibariyle 98 bin, bugün de 97 bin civarında yolcumuz var. Eksik uçakla operasyon yapmamıza uçmamıza rağmen Atatürk Havalimanı'nı da geçmiş bulunmaktayız" diye konuştu.