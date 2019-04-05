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İlker Aycı: Taşınmanın yüzde 40'ını tamamladık

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 21:22 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmaya ilişkin detayları açıkladı.

İlker Aycı: Taşınmanın yüzde 40'ını tamamladık

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmaya ilişkin detayları açıkladı. Aycı, Atatürk Havalimanı'nın toplam taşınmasının yüzde 40'ının gerçekleştiğini ve yarın saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşun Ankara'ya yapılacağını söyledi.
Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan İlker Aycı, "Büyük göçü yaşıyoruz, ülkemize, sivil havacılığımıza dünyadaki en büyük sivil havacılık göçü hayırlı uğurlu olsun. Şu ana kadar geldiğimiz nokta yaklaşık yüzde 40'ını tamamlamış bulunuyoruz. Özellikle şu anda yaklaşık planlananın yüzde 6 önünde gidiyor. Bu gece, en geç yarın öğlene kadar inşallah yüzde 70'ini tamamlamış olacağız. Yarın gün içerisinde saat 14.00'te inşallah Ankara uçağını yolcu edeceğiz. Tüm taşınmanın tamamlandığı o güzel günde ilk uçuşumuzu başkent Ankara'ya saat 14.00'da yapacağız. Yarın son uçağımızla da intikal uçuşumuzu ekibimizle birlikte, genel müdürümüz ve yönetim kurulumuzla birlikte gerçekleştireceğiz. Son intikal uçuşumuzla son uçağımızı buradan kaldırıp İstanbul Havalimanı'na indireceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)

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