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İlker Aycı: Yardım malzemelerini bölgeye ücretsiz olarak hava kargo yoluyla taşımaktayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türk Hava Yolları (THY) bölgeye gönderilecek yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacağını açıkladı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ELAZIĞ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türk Hava Yolları (THY) bölgeye gönderilecek yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacağını açıkladı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlk andan itibaren AFAD başta olmak üzere devletin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir koordinasyon içerisinde destek çalışmalarını sürdüren Türk Hava Yolları, AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştırılan tüm yardım malzemelerinin taşınmasında Milli Bayrak Taşıyıcı Havayolu olmasının verdiği sorumluluğu yerine getiriyor. Türk Hava Yolları'nın kurum içerisinde başlatmış olduğu yardım kampanyasından elde edilecek yardımlar, ilgili kuruluşlar aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak ve acil ihtiyaçların giderilmesinde kullanılacak" denildi.

KOŞULSUZ DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Yaşamış olduğumuz bu elim afetin açtığı yaraların, güçlü devletimiz ve yüce milletimizin kenetlenmesiyle kısa sürede sarılacağına yürekten inanıyorum. Türk Hava Yolları olarak, bölge halkıyla ve ilgili devlet kurumlarıyla tam bir dayanışma ve koordinasyon içinde tüm organlarımızla desteğimizi ilk andan itibaren vermeye başladık. Çalışmalarımızı AFAD ile birlikte yürütmekte ve yardım malzemelerini bölgeye ücretsiz olarak hava kargo yoluyla taşımaktayız. Kurum içerisinde başlatmış olduğumuz yardım kampanyası ile de çalışma arkadaşlarımız bölgeye desteklerini göndermeye devam ediyor. Ortaklığımız, ihtiyaç duyulan her an koşulsuz destek vermeyi sürdürecektir"dedi.

EK SEFERLER DÜZENLEDİ
THY, Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla TC-LOG tescilli Airbus A330-300 tipi uçağı ile AFAD ekipleri ve ekipmanlar ile birlikte aynı gece saat 02:00'da Elazığ'a hareket etmişti. İstanbul Havalimanı'ndan Elazığ ve Malatya'ya birer, Sabiha Gökçen'den Elazığ'a 1, Ankara'dan Elazığ'a ise 2 ek sefer planlanmıştı. Havayolu şirketi ayrıca belirli tarih aralığındaki Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştirme imkanı sağlamış, depremin hemen ardından da Elazığ'a sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlemişti.

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