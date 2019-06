İlker Aycı’dan TSK’ya dönecek pilotlara destek açıklaması

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Pilotlukta Zorunlu Hizmet Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dönüşü sonrası bazı imkanlarda kayıp yaşayacak olan pilotların endişesini gidererek, “Hiç tereddüt etmeyin, hiç çekinmeyin; biz bayrak taşıyıcı olarak Peygamber ocağına geri dönen her pilotumuzun destekçisi olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) tarafından İstanbul’da düzenlenen Pilotlukta Zorunlu Hizmet Çalıştayı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın katılımıyla gerçekleşti. Çalıştayda, sivil havacılıkta görev yapan asker kökenli pilotların Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dönmesini sağlamaya yönelik yeni uygulamalar üzerinde duruldu. İstanbul’da 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen Çalıştaya Aycı’nın yanı sıra TALPA Başkanı Kpt. Pilot Murat Ersoy, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Ali Çetinkaya ve çok sayıda pilot katıldı.

“Peygamber ocağına geri dönen her pilotumuzun destekçisi olmaya devam edeceğiz”

Çalıştayın ilk gününde açıklama yapan İlker Aycı Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki görevlerine dönecek olan pilotların maddi ve manevi kayıplarını en aza indirmek için önemli desteklerde bulunacaklarını belirtti. İlker Aycı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözünün takipçisi olarak, İstikbalimizi her zaman göklerde arayacağız. Vatan savunması için ne gerekiyorsa eksiksiz yapmak bizim için şereftir. Hiç tereddüt etmeyin, hiç çekinmeyin; biz bayrak taşıyıcı olarak Peygamber ocağına geri dönen her pilotumuzun destekçisi olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

TSK’ya geçen pilotlara her yıl bir maaş ikramiye verilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dönüşü sonrası bazı imkanlarda kayıp yaşayacak olan pilotların endişesini gideren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu kaybı önlemek için önemli desteklerde bulunacaklarını belirterek, “Türk askerini Bosna’dan Somali’ye, Afganistan’dan Çanakkale’ye nerede gördüysek gururlandık ve heyecanlandık, sizler de bizim gurur kaynağımızsınız. TSK’ya dönecek olan Türk Hava Yolları pilot ve ailelerinin yatarak tedavi masraflarının şirketimiz tarafından karşılanması talimatını verdim. Bu süreçte yeni evine taşınmak için masrafta bulunacak pilotlarımıza 10 bin TL taşınma desteği ödemesi yapacağız ve çalışan eşinizin iş durumu etkilenirse Ortaklığımız bünyesinde veya iş birliği yaptığımız diğer şirketlerde istihdam sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Maddi olarak da destekçiniziz. TSK bünyesine katılacak olan her pilotumuza her yıl bir 1 maaş ikramiye vereceğiz’’ dedi.

İlker Aycı’nın açıklamaları sonrası TALPA üyesi pilotlar memnuniyetlerini dile getirdi. Çalıştay soru- cevap ve karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti.