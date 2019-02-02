İlker Ayrık mayosunu giydi, mindere çıktı!

Kendi branşlarında her biri başarılı sporcu çiftlerin yarıştığı “Sporcular Özel” bölümüne sempatik sunucu İlker Ayrık’ın mayo giyip mindere çıkması damga vuracak.

Alkışlar eşliğinde kendisine hediye edilen kırmızı güreş mayosu giren Ayrık, geleceğin güreşçilerinden Arda ile mindere çıktı. Sportmence güreşen ünlü sunucu çocuk güreşçimizden taktik aldı ancak sırtını minderden koruyamadı. Arda minderde terletip tuş yaptığı İlker Ayrık’ın sonra da elini öptü.

Renkli anlar stüdyoda alkış alırken sporcu çiftlerin kıyasıya rekabeti ise izleyen herkesi heyecan içinde bırakacak. “Yaparsın Aşkım” bu akşam FOX’da.

