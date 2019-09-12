İlker Ayrık rock star gibi karşılandı!

FOX izleyicisinin gönlünde taht kuran İlker Ayrık, Yaparsın Aşkım yarışmasını FOXFest’e özel, Yaparsın Kankam olarak hayranlarıyla buluşturdu.

Ünlü sunucu sahneye çıktığında binlerce genç sahne önünde İlker Ayrık için tezahuratlar yaptı, ortaya çıkan görüntüler ve bu sıcak karşılama görülmeye değerdi.

Genç katılımcılarla, artık klasik haline gelen, 7’den 70’e herkesin sevdiği Yaparsın Aşkım oyunlarını oynatan İlker Ayrık, şov sonunda adeta bir rock star gibi göründüğü sahneden, gençlerle bir selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

