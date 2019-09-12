MAGAZİN

İlker Ayrık rock star gibi karşılandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

Bu yıl ikincisi düzenlenen, FOX’un gençlik festivali FOXFest’in 10.000’in üzerinde katılımcısına şahane bir sürprizi oldu.

İlker Ayrık rock star gibi karşılandı!

FOX izleyicisinin gönlünde taht kuran İlker Ayrık, Yaparsın Aşkım yarışmasını FOXFest’e özel, Yaparsın Kankam olarak hayranlarıyla buluşturdu.

Ünlü sunucu sahneye çıktığında binlerce genç sahne önünde İlker Ayrık için tezahuratlar yaptı, ortaya çıkan görüntüler ve bu sıcak karşılama görülmeye değerdi.

Genç katılımcılarla, artık klasik haline gelen, 7’den 70’e herkesin sevdiği Yaparsın Aşkım oyunlarını oynatan İlker Ayrık, şov sonunda adeta bir rock star gibi göründüğü sahneden, gençlerle bir selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
Almeda Abazi: Tamam boks dedik ama bu ne!Almeda Abazi: Tamam boks dedik ama bu ne!
Burak Özçivit'in aylık kazancı olay oldu!Burak Özçivit'in aylık kazancı olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilker ayrık fox gençlik festivali

En Çok Okunan Haberler

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Acil Aşk Aranıyor son bölümde evlilik teklifi krizi

Acil Aşk Aranıyor son bölümde evlilik teklifi krizi

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sperm bağışı yapsın

Sperm bağışı yapsın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almeda Abazi: Tamam boks dedik ama bu ne!

Almeda Abazi: Tamam boks dedik ama bu ne!

Burak Özçivit'in aylık kazancı olay oldu!

Burak Özçivit'in aylık kazancı olay oldu!

Angelina Jolie’nin oğlu Maddox Brad Pitt ile ilgili sessizliği bozdu

Brad Pitt'i babam olarak görmüyorum

Demet Akalın şok etti: Hadise yalnız uyuyor! Koca yok...

Şoke etti! 'Hadise yalnız uyuyor! Koca yok...'

Çağla Şikel'in 'vergi kanununa muhalefet' davasında karar

Çağla Şikel'in davasında karar

Elisabeth Mas’den Tuba Ünsal hakkında şoke eden iddialar!

Şok iddialar! 'Saçlarından tutup...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.