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İlker Ayrık, Türkiye’nin en çok tutulan Noodle’ı ile bir araya geldi

17.05.2024 16:18
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Türkiye'nin sevilen oyuncularından İlker Ayrık, Indomie Hazır Noodle ile iş birliği yapıyor! Dünyanın en çok tercih edilen 1. hazır noodle üreticisi olan Indomie’nin, Türkiye'nin de en çok tercih edilen hazır noodle markası olduğu biliniyor. Şimdi ise, Indomie'nin lezzetiyle İlker Ayrık'ın enerjisi ve samimiyeti bir araya geliyor.

İlker Ayrık, Türkiye’nin en çok tutulan Noodle’ı ile bir araya geldi

Indomie Hazır Noodle, 1972 yılından bu yana 5 kıtada 106 ülkede faaliyet gösteren bir marka olarak, Türk tüketicilerin kalbinde özel bir yer edinmiş durumda. 2010 yılında Adkoturk çatısı altında Türkiye'deki faaliyetlerine başlayan Indomie, 2014 yılında ise Türkiye'nin ilk hazır noodle üretim tesisini kurarak yerel üretime önem verdiğini gösterdi.

Bu süreçte, Indomie Hazır Noode’ın lezzeti ve pratikliği ile tanınan ürünleri, Türk tüketicisinin beklentilerini karşılamanın ötesine geçti. İçeriğinde yer alan doğal baharatlar ve yerli buğdayların lezzeti ve uluslararası kalite standartlarına uygunluğu, Indomie Hazır Noodle’ın Türkiye'deki başarısının temelini oluşturuyor.

Indomie Hazır Noodle, Türkiye'nin sevilen isimlerinden İlker Ayrık ile iş birliği yaparak, "Türkiye'nin en çok tutulan noodle'ı" sloganı altında, İlker Ayrık'ın sıcakkanlı ve samimi tarzını Indomie'nin lezzetli noodle'larını bir araya getiriyor.

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Dünyanın en çok tercih edilen 7. Hızlı tüketim markası olan Indomie Hazır Noodle, Türkiye'nin de en çok tercih edilen noodle markası olarak konumunu sağlamlaştırıyor. İlker Ayrık'ın ile gerçekleştirilen iş birliği, markanın çeşitli kesimlerden büyük ilgi görmesine katkı sağlıyor. Ürünlerin; Helal Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 50001:2018 gibi sertifikalar ile uluslararası ve Türk kalite standartlarına uygunluğu, Indomie Hazır Noodle’ın güvenilirliğini ve kalitesini destekliyor. Indomie Hazır Noodle, Türkiye pazarında liderliğini sürdürerek, tüketicilere benzersiz bir lezzet deneyimi sunmaya devam etmeyi hedefliyor.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
indomie noodles noodle
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