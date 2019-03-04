İlker Ayrık ve Yaparsın Aşkım ekibinden kök hücre bağışı!

Başta lösemi ve kan kanseri olmak üzere birçok kanser hastalığının tedavisinde kullanılan kök hücre, yapılan bağışlar sayesinde Sağlık Bakanlığı’nın bilgi bankasında toplanıyor ve ihtiyacı olan hastalarla eşleşmesi halinde hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

İlker Ayrık ve Yaparsın Aşkım ekibi, bu konuda farkındalık oluşturabilmek amacıyla bir kampanya başlattı. Kızılay’ın desteği ile yapılan bu kampanyada, başta İlker Ayrık ve Yaparsın Aşkım ekibi olmak üzere, stüdyoda bulunan seyirciler de kök hücre ve kan bağışçısı oldular. Kök hücre bağışı konusunda faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan “Belki de Sensin Derneği” başkanı Aykut Kadir Kurt ve Kızılay yetkilileri de stüdyoda kök hücre ve kan bağışının önemini anlattı.

Sancaktepe’de yer alan stüdyoya gelen Kızılay kan bağış aracında bağışçılardan kök hücre alındı ve kan bağışı yapıldı. İlker Ayrık başta olmak üzere çekim ekibi, seyirciler ve yarışmacılar hayat kurtaran bu kampanyaya dikkat çekmek için kan bağışında bulundular.

Kan bağışı dışında program çekimlerinde de kampanyaya destek veren Ayrık, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

