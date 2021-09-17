HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İlker Başbuğ'a 4 yıl hapis istemi

İlker Başbuğ'a 4 yıl hapis istemi

17.09.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayak tartışmalarına ilişkin bir canlı yayında yaptığı açıklamalar yargıya taşınmıştı. Başlatılan soruşturma sonrası iddianame hazırlandı. İddianamede Başbuğ'un 4 yıla kadar hapsi istendi.

İlker Başbuğ'a 4 yıl hapis istemi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında "FETÖ'nün siyasi ayağı"yla ilgili tartışmalar sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlaması yöneltilerek 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlker Başbuğ bu tartışmalar sırasında "askerlerin sivil mahkemeler tarafından yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi kim yaptı? O düzenlemenin altında kimin imzası varsa FETÖ'nün siyasi ayağı da oradadır" ifadelerini kullanmıştı.

O düzenlemede imzası bulunan aralarında Bekir Bozdağ'ın da olduğu 6 AK Parti'li suç duyurusunda bulunmuştu.

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisiİlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandıTerör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandı
PARTNER"Zor bir dönemden geçiyoruz""Zor bir dönemden geçiyoruz"
Aşı açıklamasıyla gündem olmuştu! Erbakan: Danıştay'a başvuru yaptıkAşı açıklamasıyla gündem olmuştu! Erbakan: Danıştay'a başvuru yaptık
Anahtar Kelimeler:
fetö
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi olur hadsiz insan

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.