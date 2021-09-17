İlker Başbuğ'a 4 yıl hapis istemi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında "FETÖ'nün siyasi ayağı"yla ilgili tartışmalar sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlaması yöneltilerek 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlker Başbuğ bu tartışmalar sırasında "askerlerin sivil mahkemeler tarafından yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi kim yaptı? O düzenlemenin altında kimin imzası varsa FETÖ'nün siyasi ayağı da oradadır" ifadelerini kullanmıştı.

O düzenlemede imzası bulunan aralarında Bekir Bozdağ'ın da olduğu 6 AK Parti'li suç duyurusunda bulunmuştu.



