İlker Başbuğ, CHP'nin en önemli hatasını açıkladı

Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından "Üç Lider İnönü, Bayar ve Menderes. Çok Partili Hayata Geçiş" konulu söyleşi düzenlendi. Konferansta Başbuğ, çok partili siyasal döneme geçiş yıllarını anlattı.

"ÇOK PARTİLİ SİSTEM ATATÜRK'ÜN HAYALİYDİ



Öğrencilerin ilgi gösterdiği söyleşide Başbuğ, Türkiye'de 1923 ile 1938 yılları arasında iki defa çok partili sisteme geçişin denendiğini ancak bunların başarısız olduğunu söyledi. Başbuğ Atatürk'ün hayallerinden birisinin çok partili siyasal sisteme geçmek olduğunu ancak bunu başaramadığını söyledi. Başbuğ, 1923 ile 1938 yılları arasında iki defa çok partili siyasal geçilmeye çalışıldığını söyleyerek, Atatürk'ün anılarında bundan bahsettiğini belirtti. Başbuğ, "Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca hedefleri gerçekleştirmediği kendi sözleriyle karşımıza çıkıyor. Mustafa Kemal'in hayal edip gerçekleştiremediği tek partili sisteme 1946'da geçeceğiz. Özellikle 1946'da olmasının arkasındaki temel neden İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği şartlardır" dedi.