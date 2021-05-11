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  4. İlker Başbuğ'dan hakkında açılan davayla ilgili açıklama: Ülkem adına üzülüyorum

İlker Başbuğ'dan hakkında açılan davayla ilgili açıklama: Ülkem adına üzülüyorum

11.05.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, verdiği bir röportajdaki sözleri sonrası hakkında açılan davayla ilgili "Ülkem adına üzülüyorum" dedi.

İlker Başbuğ'dan hakkında açılan davayla ilgili açıklama: Ülkem adına üzülüyorum

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, "Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin, 4 Ocak'ta bir gazete yaptığı söyleşide kullandığı sözler nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlanmış, "Darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemiİlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi

"ÜLKEM ADINA ÜZÜLÜYORUM"

İlker Başbuğ'un savcılıkça alınan savunmasında, "Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi kitap serisinin üçüncüsü olan 1961-1980 dönemini o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirdiğini, suça konu ifadelerin daha önce yine bazı yazarlar tarafından da dile getirildiğini, bugünkü olaylarla herhangi bir şekilde ilişki kurulmasının doğru olmadığını" belirterek suçlamaları reddetmişti. Sözcü gazetesinden Aykut Erkin'e konuşan Başbuğ, hakkında açılan davayla ilgili, "Kendi adıma değil, ülkem adına üzülüyorum" dedi.

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