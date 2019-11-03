HABER

İlker Başbuğ hakkındaki 'Ergenekon' davasının düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 20:54 | Son Güncelleme

Başbuğ'un avukatları: - "İsnat edilen suçların Cumhurbaşkanlığı makamınca 'delilsiz' ve 'dayanaksız' kaldığının anlaşılması ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun başka bir olanak tanımaması çerçevesinde Yüce Divan tarafından Sayın İlker Başbuğ hakkında verilen 'davanın düşmesi'ne ilişkin karar, 'beraat' kararı olarak değerlendirilmelidir" - "Bu karar, aynı zamanda Sayın İlker Başbuğ'a hakkının teslim edilmesi bakımından bir zorunluluktu"

Cumhurbaşkanlığınca soruşturma izni verilmemesi nedeniyle hakkındaki "Ergenekon" davası Yüce Divan tarafından düşürülen 26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatları, bu kararın "beraat" kararı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu karar, aynı zamanda Sayın İlker Başbuğ'a hakkının teslim edilmesi bakımından bir zorunluluktu" değerlendirmesini yaptı.

İlker Başbuğ'un avukatları İlkay Sezer ve Hilal Demirelli tarafından yapılan yazılı açıklamada, müvekkilleri İlker Başbuğ ile irtibatlı suç işledikleri iddia olunan Genelkurmay Başkanlığı karargahı emrinde çalışan yakın silah arkadaşları hakkında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesince, 1 Temmuz 2019'da "beraat" kararı verildiği hatırlatıldı.

Mahkemenin verdiği bu karar nedeniyle 11 Temmuz 2019'da Cumhurbaşkanlığı makamınca İlker Başbuğ'a isnat edilen suçların "delilsiz" ve "dayanaksız" kaldığının anlaşıldığı ve müvekkil hakkında "işleme konulmama" kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Bu karar soruşturma izni verilmemesi anlamına gelmektedir. Bu karar, aynı zamanda Sayın İlker Başbuğ'a hakkının teslim edilmesi bakımından bir zorunluluktu." ifadeleri kullanıldı.

Başbuğ ile irtibatlı suç işledikleri iddia edilen kişiler hakkında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama devam ederken Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından İlker Başbuğ hakkında işleme konulmama kararı verilseydi, o şartlarda bu kararın kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Sonuç olarak, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararı vermesi, isnat edilen suçların Cumhurbaşkanlığı Makamınca 'delilsiz' ve 'dayanaksız' kaldığının anlaşılması ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun başka bir olanak tanımaması çerçevesinde Yüce Divan tarafından Sayın İlker Başbuğ hakkında verilen 'davanın düşmesi'ne ilişkin karar, 'beraat' kararı olarak değerlendirilmelidir." ifadelerine yer verildi.

PARTNERAslı Enver'den manidar paylaşımAslı Enver'den manidar paylaşım
Tarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle döndüTarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle döndü
Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralıSilivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Ergenekon davası İlker Başbuğ

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ ve Muğla'da korkutan deprem

İki ilde korkutan deprem!

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB'den o iddiaya yanıt!

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Böyle görüntülendi! ABD askerlerinden devriye

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.