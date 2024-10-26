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  4. İlker Başbuğ ile vatandaş arasında 'FETÖ' diyaloğu! 'Ülkeyi teslim ettiniz' sözlerine yanıtı gündem oldu

İlker Başbuğ ile vatandaş arasında 'FETÖ' diyaloğu! 'Ülkeyi teslim ettiniz' sözlerine yanıtı gündem oldu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.10.2024 18:49
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26'ncı Genelkurmay Başkanı ve yazar Org. İlker Başbuğ Antalya Kitap Fuarı'nda bir söyleşiye katıldı. Başbuğ ile bir kişi arasında söz diyaloğu yaşandı. Kendisine "Ergenekon'dan hapse tıkılınca oyuncağı alınmış çocuk gibi ağladınız. Fetullah Gülen bütün memlekete sızarken siz ne yapıyordunuz?" diyerek tepki gösteren kişiye Başbuğ, "'Ergenekon'dan Çıkış' diye bir kitap var. Al onu oku, ondan sonra konuşalım" yanıtını verdi.

İlker Başbuğ ile vatandaş arasında 'FETÖ' diyaloğu! 'Ülkeyi teslim ettiniz' sözlerine yanıtı gündem oldu

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Cam Piramit Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nda ünlü yazarlar da kitapseverlerle bir araya gelerek, kitaplarını imzalıyor. 26'ncı Genelkurmay Başkanı ve yazar Org. İlker Başbuğ da 'Cumhuriyet'in Dayandığı Temel İlkeler' konulu söyleşiye katıldı. Düden Salonu'nda konuşan İlker Başbuğ, insan ilişkilerini eleştirdi.

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'ZIT BİR NOKTADAYIZ'

Teknolojik alandaki ilerlemenin insan ilişkilerini zayıflattığını belirten Başbuğ, "Maalesef etrafımıza baktığımızda insanlığın ileri gideceğine teknolojik alandaki gelişmeleri ayrı bir yere koyalım ama insan ilişkileri nerede? Buraya baktığımız zaman tam teknolojik gelişmelere göre zıt bir noktadayız. Teknolojik gelişmeler de bir noktada insan ilişkilerini zayıflatan bir neden mi? Kesinlikle ben de o kanaatteyim. İnsanlar sabah yürürken bile telefonda bir yerleri izliyor. Telefonla kaç kişi sesli olarak yakınlarını arıyor? Bu berbat bir olay. Sesli iletişim bile değerini kaybetti. İnsanlar yakınlarının sesini duymaya muhtaç duruma geldi" dedi.

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'AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇOK GERİSİNDEYIZ'

Kitaba olan ilginin son 15 yılda arttığını gördüğünü belirten Başbuğ, okumayan bir insanın biraz eksik olduğunu düşündüğünü söyledi. Okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu da belirten Başbuğ, "Dünyadaki başarılı eğitim seviyesi, yüksek ülkelere baktığınızda temel nokta çıkıyor. Okul öncesi eğitim. Türkiye'nin okul öncesi eğitime ayırdığı kaynağa bakınca Avrupa ülkelerinin çok gerisinde" diye konuştu.

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'NETİCEDE BU MEMLEKETİ FETÖ'YE TESLİM ETTİNİZ'

Söyleşiye katılan Ahmet Önder, Başbuğ'a, "Okumanın önemi tartışılmaz ama okumuş, ahlakı bozuk insanlar sıradan, köylü insanların verdiği zararın milyonlarca katını verdi. Siz yıllarca asker oldunuz, Genelkurmay Başkanı oldunuz. Neticesinde bu memleketi FETÖ'ye teslim ettiniz. Ergenekon'dan hapse tıkılınca oyuncağı alınmış çocuk gibi ağladınız. Fetullah Gülen bütün memlekete sızarken siz ne yapıyordunuz? Kemalist askerler neden grup kurmadınız?" dedi. Bunun üzerine İlker Başbuğ, "Fikirlerine saygı duyuyorum. Ne dedim başta? 'Okumak' değil mi? 'Ergenekon'dan Çıkış' diye bir kitap var. Al onu oku, ondan sonra konuşalım" yanıtını verdi. Konuşmasına devam etmek isteyen Ahmet Önder'e, salondaki bazı katılımcılar da "Yanlış kişiye soruyorsun" diyerek tepki gösterdi. Önder görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

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26 AY HAPİS YATTI

İlker Başbuğ, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ergenekon davasında 'Darbeye teşebbüs' ve 'Terör örgütü yöneticiliği' suçlamalarıyla ömür boyu hapis cezası almıştı. 26 ay cezaevinde kalan Başbuğ'un, 6 Mart 2014'te Anayasa Mahkemesi'nin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine dair kararı üzerine İstanbul 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Mart 2014 yılında tahliyesine karar verilmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2019 yılında Yüce Divan sıfatıyla, 26'ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, 'muhakeme şartının gerçekleşmemesi' nedeniyle düşmesine karar vermişti.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya İlker Başbuğ Ergenekon Davası
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