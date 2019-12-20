İlker Başbuğ, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi’nde dış politikayla ilgili konferans veren 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “Suriye topraklarının ne kadar çoğuna hakim olan taraf olursanız barış masasında o kadar güçlü olursunuz. Suriye’de yaşanan olayların arkasında yatan temel neden bu” dedi.

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. Akademik ve idari personelin de katıldığı programda emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “Dış Politikanın Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu konferans verdi. Bir ülkenin dış politikasında milli menfaatlerin başı çektiğini aktaran Başbuğ, dış politikanın hata kaldırmadığını ifade etti. Başbuğ, “Bir ülkenin dış politikası tespit edilirken hayati olarak dikkate alınması gereken ilk şey nedir? diye bir soru sorulsa ne cevap verirsiniz. Ülkelerin milli menfaatleri. Bu çok önemli. Bu kavram çok önemli. Dış politikanın temel noktası. Mesela Suriye ilişkili olarak Türkiye’nin dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün Libya konusu gündemde. Irak var. Konu hangisi olursa olsun. Örneğin Suriye dış politikasının başarılı olup olmadığını eksik veya artı taraflarının olduğunu neye göre söyleyeceksiniz. İlk önce Türkiye’nin Suriye ile ilgili olarak milli menfaatlerinin ne olduğun ortaya koymanız lazım. İlk önce Türkiye’nin Suriye ile ilgili takip edeceği, dayanacağı milli menfaat ne? Tartışalım. Söyleyelim. Ondan sonra da şu andaki mevcut uygulama bu milli menfaatleri ne kadar sağlıyor. Veya hangi noktalarda sağlayamıyor. O zaman sağlıklı değerlendirme yaparız. Onun için Suriye ile ilgili milli menfaatleriniz tabi olacak. Rusya ile ilgili ülkenin milli menfaatleri var. Amerika Türkiye ilişkileri açışından bakarsanız bu ilişkiler açısındaki milli menfaatlerimiz var. Elbet her konuyla ilgili temel milli menfaatlerimiz var. Özellikle dış politika hata kaldırmıyor. Dış politikada da hata olabilir. Ama şu çok önemli. Başka alanlarda yaptığınız hataları düzeltme şansı zaman olarak kısa vadede düzeltilirken dış politikada yapılan hataları düzeltmek zaman alıyor. Hemen düzeltme olanağınız yok” şeklinde konuştu.

“Her şeyden önce dış politika kendi milli gücünüze dayanacak”

Dış politikaya ideolojik bakış açısının yansımaması gerektiğini söyleyen Başbuğ, “Bir kere unutmayın. Hiç unutmayın. Her şeyden evvel uygulayacağınız dış politika kendi milli gücünüze dayanacak. Kendi varlığınıza dayandırmanız lazım. Bu temel bir prensip. Kendi gücünüze yani. Gücünüz dediğiniz zaman milli güç sayıyoruz. Siyasi güç, ekonomik gücü, askeri gücü, teknolojik gücü, psikolojik gücü. Tümü zaten milli güç unsurlarından oluşuyor. Üçüncü temel konu ise şu. Dış politikaya ideolojik bakış açısının yansımaması lazım. Dış politikaya ideolojik olarak bakamazsınız. Eğer dış politikaya ideolojik bakış açısıyla bakarsanız çok hata yaparsınız. Dış politika gerçekçi realist, milli imkanların içinde olacak. İdeolojik bakış açısıyla, mezhepsel veya dinsel farklılıklar açısından bakmayacağım. Tek bakış açısı nedir ülkenin milli menfaati” diye konuştu. “Barış masasına taraflar güçlü gitmek istiyor”

Suriye’de yaşanan olaylara dikkat çeken emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Suriye’de bir gün barış masasının olacağının altını çizdi. Başbuğ, “Suriye’de bir gün bir barış masası olacak. Anayasa o kapsamda bir barış masası olacak. Peki orada mücadelenin arkasında yatan temel neden ne? Barış masasına taraflar güçlü gitmek istiyorlar. En güçlü gitmek istiyor. Güçlü ne demek? Suriye topraklarının çoğuna siz en çok hakim olan taraf olursanız barış masasında o kadar güçlü olursunuz. Suriye topraklarının ne kadar çoğuna hakim olan taraf olursanız barış masasında o kadar güçlü olursunuz. Suriye’de yaşanan olayların arkasında yatan temel neden bu” diye konuştu.

“Suriye’deki oluşum ki PKK’nin oluşumu bu Türkiye için beka sorunudur”

2014 yılı başında Suriye’de başlayan olayları hatırlatan İlker Başbuğ, sözlerini şöyle tamamladı:

“Geldik Suriye’ye. 2014 başıyla beraber Türkiye’nin de önünü göremediği belki dünyanın önünü göremediği ama bir kişi görüyor. Abdullah Öcalan görüyor maalesef. Suriye’nin kuzeyinde özerk bölgeler yapılabilir. Teşkilatlanın. Özerk bölgelerin oluştuğunu görüyorsunuz. Abdullah Öcalan’ın talimatıyla. Görebildik mi göremedik. Bir baktık yıllar geçecek. Sonra bir gördük ki Suriye’nin kuzeyinde PKK devletleşiyor. Şu anda karşı karşıya kaldığımız sorun o. YPG askeri kol, PYD siyasi parti. PKK’nın Suriye kolu. Devletleşiyor. Toprağı var, askeri ordusu, mahalli idaresi var. Devlet için ilan edip BM’de tanınması lazım. O noktalara gelen bir yapılanma vardı. Bu Türkiye için bırakın huzuru Suriye’deki beka sorunudur. Türkiye’nin geleceğini hayati olarak tehdit eden bir durumdu. Suriye’deki oluşum ki PKK’nın oluşumu bu Türkiye için beka sorunudur. Geleceğini tehdit eder. İşte Türkiye buraya geç de olsa oluşturulan o koridoru parçaladı. Tam arzu edilen noktaya gelindi gelinmedi ayrı konu. Ama bu oluşumu parçaladınız. Bu da önemsenecek olay. Suriye komşularınızda bırakın huzur güveni sizin geleceğinizi tehdit ediyor.”

Konferansta günün anısına İlker Başbuğ’a plaket takdim edildi.

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