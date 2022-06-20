İlker İnanoğlu Cansel Çördük'ün pozlarına yorum yapınca... "Arka Sokaklar'da canın sıkılınca..."

Kısmetse Olur'un öne çıkan yarışmacılarından Cansel Çördük son dönemde hem değişimi hem de erotik pozlarıyla adından söz ettiriyor. O dönem yarışmanın damat adaylarından Eser West ile aşk yaşayan şimdilerde ise yurt dışında bambaşka bir hayatı olan Cansel Çördük podyumda boy gösterdi.

Cansel Çördük'ün pozlarını gören Arka Sokaklar'ın Engin'i ünlü oyuncu İlker İnanoğlu ise fotoğrafa emojiler bıraktı. Alkış ve nazar boncuğu emojileri paylaşan İnanoğlu'nu gören takipçiler de bu yorumun altına pek çok yorum yazdı.

İlker İnanoğlu'na gelen yorumlar arasında "Arka Sokaklar'da canın sıkılınca buraya mı geldin abi?", "Abi hoşgeldin", "Kısmet be İlker" öne çıktı.

Cansel Çördük ise ünlü oyuncuya gülücükle yanıt verdi.

