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İlker İnanoğlu Cansel Çördük'ün pozlarına yorum yapınca... "Arka Sokaklar'da canın sıkılınca..."

20.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ve son dönemde erotik klibiyle gündeme gelen Cansel Çördük podyumda boy gösterdi. Oyuncu İlker İnanoğlu ile bu pozlara tepkisiz kalamadı. Cansel'in takipçileri İlker İnanoğlu'nun yorumunu görünce ünlü oyuncuya hemen mesaj yağdı.

İlker İnanoğlu Cansel Çördük'ün pozlarına yorum yapınca... "Arka Sokaklar'da canın sıkılınca..."

Kısmetse Olur'un öne çıkan yarışmacılarından Cansel Çördük son dönemde hem değişimi hem de erotik pozlarıyla adından söz ettiriyor. O dönem yarışmanın damat adaylarından Eser West ile aşk yaşayan şimdilerde ise yurt dışında bambaşka bir hayatı olan Cansel Çördük podyumda boy gösterdi.

Cansel Çördük'ün pozlarını gören Arka Sokaklar'ın Engin'i ünlü oyuncu İlker İnanoğlu ise fotoğrafa emojiler bıraktı. Alkış ve nazar boncuğu emojileri paylaşan İnanoğlu'nu gören takipçiler de bu yorumun altına pek çok yorum yazdı.

Ekran Alıntısı

İlker İnanoğlu'na gelen yorumlar arasında "Arka Sokaklar'da canın sıkılınca buraya mı geldin abi?", "Abi hoşgeldin", "Kısmet be İlker" öne çıktı.

Cansel Çördük ise ünlü oyuncuya gülücükle yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi İlker İnanoğlu
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