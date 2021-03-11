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İlker Kaleli’nin BBC yapımı dizisi Netflix’e geliyor

11.03.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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İlker Kaleli’nin BBC yapımı dizisi Netflix’e geliyor

En son Fox ekranında yayınlanan ve kısa süren Öğretmen dizisinde Akif karakterine hayat veren İlker Kaleli, geçen yıl BBC yapımı olan The Serpent isimli yabancı dizide rol almıştı.

İlker Kaleli’nin de yer aldığı The Serpent isimli dizi şimdi de Netflix’e geliyor. Gerçek olaylardan esinlenen The Serpent, seri dolandırıcı Charles Sobhraj’ın (Altın Küre adayı Tahar Rahim) ve onu adalet önüne çıkarmak için verilen olağanüstü mücadelenin hikâyesini anlatıyor.

ilker

1970’li yıllara damga vuran seri katil Charles Sobhraj’ın hayatının anlatıldığı dizideki sahneleri ortaya çıkan İlker Kaleli, o yıllara özgü hippi imajıyla kamera karşısına çıkmış, fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.

The Serpent, 2 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix İlker Kaleli
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