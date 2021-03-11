İlker Kaleli’nin BBC yapımı dizisi Netflix’e geliyor

İlker Kaleli’nin de yer aldığı The Serpent isimli dizi şimdi de Netflix’e geliyor. Gerçek olaylardan esinlenen The Serpent, seri dolandırıcı Charles Sobhraj’ın (Altın Küre adayı Tahar Rahim) ve onu adalet önüne çıkarmak için verilen olağanüstü mücadelenin hikâyesini anlatıyor.

1970’li yıllara damga vuran seri katil Charles Sobhraj’ın hayatının anlatıldığı dizideki sahneleri ortaya çıkan İlker Kaleli, o yıllara özgü hippi imajıyla kamera karşısına çıkmış, fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.

The Serpent, 2 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak.

