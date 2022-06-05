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İlker Kurt kimdir? İlker Kurt ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

05.06.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlker Kurt, Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası merak konusu oldu. Terzioğlu, ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, İlker Kurt kimdir? İlker Kurt ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte detaylar...

İlker Kurt kimdir? İlker Kurt ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

İlker Kurt, Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar internet arama motorlarında; İlker Kurt kimdir? İlker Kurt ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

İLKER KURT KİMDİR?

İlker Kurt 3 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı. Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu. Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.

İLKER KURT ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Flim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Flim -San vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.

İLKER KURT KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

İlker Kurt 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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