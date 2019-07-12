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İlkinin şokunu atlatamadan bir yangın daha! Muğla alevler içerisinde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 23:21 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ikinci yangın, ekiplerin 2 saatlik çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar alan tahrip oldu.

İlkinin şokunu atlatamadan bir yangın daha! Muğla alevler içerisinde!

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan ve akşam saatlerinde güçlükle söndürülen yangının ardından, başka bir alanda daha yeni bir yangın çıktı.

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Gece yarısı makilik ve otluk alanda çıkan yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekibi müdahale etti.

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Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için büyük mücadele veren ekiplere Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Akut Bodrum ekibide destek verdi.

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Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. 10 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Polis, çıkan ikin yangınla ilgili de soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangınların çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

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İLK YANGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Gürece ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, kontrol altına alınmıştı. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum yangın

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yaka yaka bodrum yarımadasında ağaç kalmadı, alın ev yapın, herşeyiyle bitti artık bodrum.
YETKİLİLER UYUMAYIN KOSKOCA TÜRKİYEDE SÖNDÜRME UÇAĞI YOKMU
gelio oteller villalar
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