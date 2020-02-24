HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İlklerin tableti: Huawei MatePad Pro 5G tanıtıldı! İşte Özellikleri, fiyatı

İlklerin tableti: Huawei MatePad Pro 5G tanıtıldı! İşte Özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Huawei iPad Pro'yla rekabet edecek yeni tableti Huawei MatePad Pro 5G tanıttı. Huawei MatePad Pro 5G, dahili 5G bağlantı özelliği ile rakiplerinden öne çıkıyor. İşte Huawei MatePad Pro 5G özellikleri ve fiyatı

İlklerin tableti: Huawei MatePad Pro 5G tanıtıldı! İşte Özellikleri, fiyatı

Huawei Mate XS ve Huawei Matebook X Pro 2020'nin ardından sürpriz bir ürün daha tanıttı. Huawei, kalem ile desteklene ve ekran kasa oranıyla dikkat çeken tableti Huawei MatePad Pro 5G'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

HUAWEİ MATEPAD PRO 5G ÖZELLİKLERİ

Huawei MatePad Pro 5G, 10.8 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran DCI-P3 renk gamutunu destekliyor. Ekranın sol üstünde ise bir kamera çentiği yer alıyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu kamera çentiğinde Huawei MatePad Pro 5G'nin ön kamerası bulunuyor. Bu çentik sayesinde Huawei MatePad Pro 5G'nin ekran kasa oranı hiçbir tablette görmediğimiz bir değere, yüzde 90'a çıkıyor.

Huawei MatePad Pro 5g-1

Huawei MatePad Pro 5G'ye Huawei Mate Xs'te de bulunan Kirin 990 işlemcisi güç veriyor. Bu işlemcisiye modele göre 6GB/8GB RAM eşlik ederken, depolama alanında da 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Yeni Huawei tabletin arka tarafında 13 MP çözünürlüğünde bir kamera, ön taraftaki çentikte ise 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Huawei MatePad Pro tüm bu donanımı çalıştırmak için gereken gücünü ise 7250 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Bu batarya bir ilki de barındırıyor. Öyle ki Huawei MatePad Pro 5G'nin bataryası 40W kablolu ve 27W kablosuz hızlı şarj desteklediği için iPad Pro gibi rakiplerinden daha hızlı bir şekilde şarj oluyor. Bu da onu dünyanın en hızlı şarj olan tableti yapıyor.

HUAWEİ MATEPAD PRO 5G FİYATI

4 hoparlörlü Huawemi MatePad Pro 5G, Orman Yeşili, Turuncu, İnci Beyazı ve Gece Mavisi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile geliyor. EMUI 10 ve Huawei Mobil Servisleri ile kutusundan çıkacak Huawei MatePad Pro 5G, 799 eurodan satışa sunulacak. Aksesuarlar ile birlikte bu fiyat daha da artacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Huawei Matebook X Pro 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı Huawei Matebook X Pro 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei MatePad Pro 5G Huawei MatePad Pro MatePad Pro 5G Huawei MatePad Pro 5G Özellikleri Huawei MatePad Pro 5G Fiyatı tablet 5G iPad Pro

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan derbi sonrası olay paylaşım

Alişan'dan derbi sonrası olay paylaşım

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı

Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei Matebook X Pro 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei Matebook X Pro 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Katlanabilir telefon Huawei Mate Xs tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Katlanabilir telefon Huawei Mate Xs tanıtıldı!

Ekran görüntüsü ortaya çıktı! İşte karşınızda iOS 14

İşte karşınızda iOS 14!

Ekran görüntüsü ortaya çıktı! İşte karşınızda iOS 14

İşte karşınızda iOS 14!

Huawei P40 serisi görülmemiş bir özellik ile geliyor!

Huawei P40 serisi görülmemiş bir özellik ile geliyor!

Bilgisayar gibi: Realme X50 Pro 5G tanıtıldı! İşte Realme X50 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı

Realme X50 Pro 5G tanıtıldı! Özellikleri, fiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.