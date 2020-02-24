İlklerin tableti: Huawei MatePad Pro 5G tanıtıldı! İşte Özellikleri, fiyatı

Huawei Mate XS ve Huawei Matebook X Pro 2020'nin ardından sürpriz bir ürün daha tanıttı. Huawei, kalem ile desteklene ve ekran kasa oranıyla dikkat çeken tableti Huawei MatePad Pro 5G'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

HUAWEİ MATEPAD PRO 5G ÖZELLİKLERİ

Huawei MatePad Pro 5G, 10.8 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran DCI-P3 renk gamutunu destekliyor. Ekranın sol üstünde ise bir kamera çentiği yer alıyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu kamera çentiğinde Huawei MatePad Pro 5G'nin ön kamerası bulunuyor. Bu çentik sayesinde Huawei MatePad Pro 5G'nin ekran kasa oranı hiçbir tablette görmediğimiz bir değere, yüzde 90'a çıkıyor.

Huawei MatePad Pro 5G'ye Huawei Mate Xs'te de bulunan Kirin 990 işlemcisi güç veriyor. Bu işlemcisiye modele göre 6GB/8GB RAM eşlik ederken, depolama alanında da 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Yeni Huawei tabletin arka tarafında 13 MP çözünürlüğünde bir kamera, ön taraftaki çentikte ise 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Huawei MatePad Pro tüm bu donanımı çalıştırmak için gereken gücünü ise 7250 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Bu batarya bir ilki de barındırıyor. Öyle ki Huawei MatePad Pro 5G'nin bataryası 40W kablolu ve 27W kablosuz hızlı şarj desteklediği için iPad Pro gibi rakiplerinden daha hızlı bir şekilde şarj oluyor. Bu da onu dünyanın en hızlı şarj olan tableti yapıyor.

HUAWEİ MATEPAD PRO 5G FİYATI

4 hoparlörlü Huawemi MatePad Pro 5G, Orman Yeşili, Turuncu, İnci Beyazı ve Gece Mavisi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile geliyor. EMUI 10 ve Huawei Mobil Servisleri ile kutusundan çıkacak Huawei MatePad Pro 5G, 799 eurodan satışa sunulacak. Aksesuarlar ile birlikte bu fiyat daha da artacak.



