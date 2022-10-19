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İlklima Naz Akbörü intihar mektubunda cinsel saldırı ve tacizi anlatmış! 'Evimde uyurken çamaşırımı indirip...'

19.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde İlklima Naz Akbörü'nün (20) sahilde tabancayla intihar ettiği belirlendi. Daha sonra Akbörü'nün intihar mektubu bulundu. Akbörü'nün uğradığı cinsel saldırı ve tacizi anlattığı intihar mektubunun detayları da ortaya çıktı. Mektupta, "D.S. evimde uyurken benim çamaşırımı indirip bana dokundu, sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu. H.B. beni eve götürdü, uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken beni taciz etti" ifadelerinin yazdığı öğrenildi. İşte detaylar...

İlklima Naz Akbörü intihar mektubunda cinsel saldırı ve tacizi anlatmış! 'Evimde uyurken çamaşırımı indirip...'

Samsun'un Atakum ilçesindeki Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 15 Ekim günü hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

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'BU KEZ KİMSE TUTAMAYACAK'

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S. (27), A.S. (20) ve H.B. (25) isimli 3 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü’nün, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SAĞ ELİYLE ATEŞ ETMİŞ

Akbörü'nün olay günü yapılan ön otopsisinde; tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. İlçede bir dövmecide çalıştığı belirtilen İlklima Naz Akbörü'nün gündelik hayatta sağ elini kullandığı, tabancayı da sağ eli ile tuttuğu tespit edildi. Akbörü'nün olaydan önce, bir süredir insanlarla olan iletişimini azalttığı ve moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

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CİNSEL TACİZ İLE SALDIRIYI YAZMIŞ

İlklima Naz Akbörü'nün ölümünden önce kaleme aldığı mektubunda, "İstediğim, o şerefsiz A.S.'nin cezasını alması. D.S. evimde uyurken benim çamaşırımı indirip, bana dokundu, sonra inkar etti. D.S. sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu. Telefonumu tamir etmesi için tanıştığım H.B. telefonunu verme bahanesiyle beni eve götürdü. Uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken beni taciz etti" yazdığı ortaya çıktı.

İlklima Naz Akbörü'nün ölümü ile ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis, İlklima'yı ölüme götüren tabancayı nereden temin ettiği araştırılıyor. Bu arada, Akbörü'nün telefon ve mesaj kayıtları da incelemeye alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Samsun taciz cinsel saldırı
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