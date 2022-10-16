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İlklima Naz Akbörü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Yazdığı mektup ortaya çıktı, 2 şüpheli gözaltında

16.10.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde İlklima Naz Akbörü (20) sahilde ölü bulundu. Tabanca ile vurularak öldüğü belirlenen İlklima Naz'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İlklima Naz'a ait bir mektup ortaya çıkarken, mektupta adı geçen D.S. (27) ile A.S. (20) isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Ayrıca İlklima Naz'ın sosyal medya hesabından, 'Öldürdün çiçeğini' diye paylaşım yaptığı belirlendi. İşte olayın detayları...

İlklima Naz Akbörü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Yazdığı mektup ortaya çıktı, 2 şüpheli gözaltında

Dehşete düşüren olay, dün sabah saatlerinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Burada hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi.

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Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.

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'BU KEZ KİMSE TUTAMAYACAK'

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi.

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Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, 'Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten', 'Öldürdün çiçeğini' ve 'Beni kendimden kurtar' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

(DHA)

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İntihar Samsun
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