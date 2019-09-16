İlköğretim Haftası kutlamaları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yıl okula başlayan her bir öğrenci adına kasım ayından itibaren birer fidan dikeceklerini bildirdi.

İstanbul İl Mill Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen "İlköğretim Haftası Kutlama Programı" Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve ilköğretim öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı koro halinde okumasıyla başlayan programda, öğrenciler türkü söyleyerek farklı yörelere ait folklor performansı sergiledi.

2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin sinevizyon gösterisi de yapılan etkinlikte konuşan Yerlikaya, kentteki 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin öğrenci ve 198 bin öğretmenin geçen hafta ders başı yaptığını anımsattı.

Yerlikaya, "Yaklaşık 350 bin yavrumuz ilk kez okula başladı. 124 bin okul öncesi, 225 bin ilkokul birinci sınıf. Bu yıl okula başlayan her bir öğrenci adına kasım ayından itibaren birer fidan dikeceğiz. Yavrularımız gibi fidanlarımız da büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Okulların depreme karşı daha güvenli hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "1999'den önce yapılmış olan bin 164 okulun bin 44'ünü depreme karşı güvenli hale getirdik. Böylece okullarımızın yüzde 90'ında deprem riskini bertaraf ettik. Depreme karşı dayanıklılığı düşük olan 36 okulumuzu tahliye ettik. Buradaki öğrencilerimizi en yakın okullara taşıyoruz Bu kararı verdiğimizde bazı velilerimizden sitemler de aldık. Aynı yerde çok daha donanımlı ve dayanıklı okullar yapıyoruz. Hepimiz için zor olan bu süreçte sizlerden sabır ve anlayış bekliyoruz." diye konuştu.