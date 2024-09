İlköğretim Haftası şiirleri - En güzel ve kısa İlköğretim Haftası şiirleri

İlköğretim Haftası, küçük çocukların okula attıkları ilk adımı simgeleyen özel bir haftadır. Bu dönem, çocukların yeni bir ortama alışmalarına ve okul hayatına adım atmaları sürecine destek olmayı amaçlar. İlköğretim Haftası boyunca düzenlenen etkinlikler ve faaliyetler, çocukların okula duyduğu kaygıyı azaltarak, öğrenme sürecine daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olur. Oyunlar, şarkılar, şiirler ve çeşitli aktivitelerle zenginleştirilen bu hafta, çocukların okulu keşfetmelerine ve sevmelerine olanak tanır. Bu hafta için internet üzerinde İlköğretim Haftası şiiri arayışları yapılır.

İlköğretim Haftası şiirleri

AÇILDI OKULUMUZ

Hazırlandı çantamız,

Kalemle defterimiz,

Artık öğrenci olduk,

Açıldı okulumuz.

Neşe dolu içimiz,

Sevinçliyiz hepimiz,

Çıktık aydınlık yola,

Açıldı okulumuz.

Göklerde bayrağımız,

Dudaklarda marşımız,

Andımız söyleniyor,

Açıldı okulumuz.

Fethi BOLAYIR

İLKÖĞRETİM HAFTASI-1

Yüzyıllarca susadık,

Okumaya yazmaya

Bütün dünya koşarken,

Biz kalmışız pek yaya.

Köylerimiz okulsuz,

Şehirler okulsuzmuş.

Anadolu bakımsız,

Ana vatan yolsuzmuş.

Atatürk bir gün çıkıp,

Milleti kurtarmasa,

Yüzyıllar aynı gider,

Biter miydi bu tasa?

Büyük bir ulus için,

Geri kalmak ne acı…

İlköğretim Haftası,

Bir savaş başlangıcı.

İ.Hakkı TALAS

OKULUM

Seni bana sevdiren,

Nedir diye sorsalar.

Defter, kitap, kalemim,

Melek öğretmenim derim.

Her gün sana koşarım,

Neşe, bilgi verirsin.

Öğrettiğin şeylerle,

Hayatta yükselirim.

Işıklı yollarından,

Yürüyoruz hepimiz,

Okulum sen olmasan

Ulusça gerileriz.

Arife HANCI

YAŞASIN OKULUMUZ

Daha dün annemizin

Kollarında yaşarken,

Çiçekli bahçemizin

Yollarında koşarken.

Şimdi okullu olduk,

Sınıfları doldurduk.

Sevinçliyiz hepimiz,

Yaşasın okulumuz!

Okul yurt güneşidir.

Bize bilgiler saçar.

Annemizin eşidir,

Severek kucak açar.

Okul insanlık yolu,

Her yanı şeref dolu.

Sevinçliyiz hepimiz,

Yaşasın okulumuz!

ÇALIŞALIM

Arı gezer çiçek emer,

Kuşlar uçar, bir yem arar,

Orman renkten renge girer;

Her tarafta çalışmak var.

Tembellikten sakınalım,

Çalışmanın zamanıdır.

İnsanlığı takınalım,

İş insanın bir canıdır.

Cennet gibi her yerimiz,

Sevinç ile dolmalıdır.

Bunun için her birimiz,

İş sahibi olmalıdır.

Ali Ulvi ELÖVE

SINIFTA

Sınıf kendi evimiz,

Tertemiz tutmalıyız.

Çamurlanmasın yerler,

Sonra bize ne derler.

Açık kalsın pencere,

Kağıt atmayın yere,

Ya öğretmen girerse,

Ne ayıp size derse?

Tahtayı kirletmeyin,

Duvarı pisletmeyin,

Herkes bizi kıskansın,

Üçüncü sınıf sansın.

Çocuklar uslu durun,

Rahat rahat oturun,

Kimse sevmez haşarı

Kavgacı çocukları!…

İlhami Bekir TEZ

İlköğretim Haftası şiirleri 4. sınıf

YÜZE KADAR

Ne verseler sayarım,

Başa biri koyarım.

Her şeyin ilkidir bir,

Arkadan iki gelir.

Üç, dört, beş, altı diye

Yaşım erdi yediye.

Olsun sekiz, dokuz, on;

Sayıya olmaz bu son.

On bir, on iki, on üç.

Saymak gelmez bana güç.

On dört, on beş, on altı,

On yedi, on sekiz var.

Tam on dokuza kadar,

Geldik böyle sayarak,

Yirmi değildir uzak.

Sonra otuz, kırk, elli,

Altmıştayız bu belli.

Haydi çabuk sayalım,

Sonra sıfır koyalım.

Yetmiş, seksen, doksan, yüz.

Yüzde hesap görürüz.

Hasan Ali YÜCEL

İLKÖĞRETİM HAFTASI-2

İlköğretim haftasını

Kutlayalım hep birlikte.

Çalışmanın arkasını

Bırakmayalım derslikte.

Çalışırsak kazanırız,

Bilgilerle bezeniriz.

Kenetlenmiş bir toplumsak

Sağlam olur düzenimiz.

Bakın açıldı okullar

Cıvıl cıvıl bütün yollar.

Yarınını düşünenler

Çocuğunu okuturlar.

İbrahim ŞİMŞEK

İLKÖĞRETİM HAFTASI-3

Bu yıl da, neşe ile,

Geldi, güzel haftamız.

Yeniden gönlümüze,

Doldu, güzel haftamız.

Biziz onun amacı,

Biziz onun inancı.

Başarıya varmada,

Hep odur bize öncü

Ne sözü varsa bize,

Olumludur, gerçektir.

Çünkü onun dileği,

Bizleri yüceltmektir

Ulusun gür sesidir,

İlköğretim Haftası,

En büyük ilkesidir,

İlköğretim Haftası

Tahsin BİLENGİLİN