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İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda uygulanacak yeni programın ilkelerini belirledi. MEB'den yapılan açıklamada 'İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın Kasım ayında başlatılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için planlanan "İlkokullarda Yetiştirme Programı" kasım ayında başlatılacak.

Öğrenciler, haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek şekilde eğitimlere alınacak. Okulda bir öğrenci için bile olsa program açılacak, velilerinden hiçbir ad altında ücret talep edilmeyecek. (AA)

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meb Milli eğitim Bakanlığı ilköğretim İlkokullarda Yetiştirme Programı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
öğretmene bir ücret var mı? yok
BAŞKAN sistemi düzeltmekte kararlı teşekkürler başkanım
insanlığı iylikseverliği insanları sevmeyi höşgörü anlatan derste eklemelisiniz sayın bakanım gidişat çok kötü
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