İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Gerede ilçesinde, öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ilkokul 3'üncü sınıf öğretmeni Hidayet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gerede'de bulunan bir ilkokulda 3'üncü sınıfın öğretmenliğini yapan Hidayet A., iddiaya göre, bazı kız ve erkek öğrencilerine cinsel tacizde bulundu. Öğrencilerden 2'si, durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler, Gerede Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonucu Hidayet A., pazartesi günü, okulda derste olduğu sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hidayet A., salı günü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

