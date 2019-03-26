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İlkokul mezunu Ayşe nine 2 kitap yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Ordu'da, biri şiir, diğeri öykü olmak üzere iki kitabı bulunan 71 yaşındaki ilkokul mezunu Ayşe Çapanoğlu, iki kadının hayatını anlattığı üçüncü eserini de okuyucuyla buluşturacak - Ayşe Çapanoğlu: - "Gönül pınarımdan gelen güzel duyguları şiirleştirdim, gözlemlediğim şeyleri de öykü kitabında buluşturdum. Allah ömür verdiği sürece yazmaya devam edeceğim"

HAYATİ AKÇAY - Ordulu 71 yaşındaki ilkokul mezunu Ayşe Çapanoğlu, 6 yılda biri şiir, diğeri öykü olmak üzere 2 kitap yazdı.

Altınordu ilçesinde yaşayan Çapanoğlu, ilkokulu bitirdikten sonra çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemedi. Daha sonra evlenen, çocuklarına ders çalıştırırken kendisini de geliştiren Çapanoğlu, 65 yaşında kitap yazmaya başladı.

"Sessiz Çığlık" adlı ilk şiir kitabı 6 yıl önce yayımlanan Çapanoğlu, doğa ve kuşlarla ilgili hikayelerin yer aldığı eseri "Yeşil Uçurtma"yı da okuyucularla buluşturdu.

Günün büyük bölümünü Ordu Halk Kütüphanesi'nde geçiren Ayşe Çapanoğlu, iki kadının hayatını anlattığı üçüncü kitabını yazmaya devam ediyor.

Üç çocuk, beş torun sahibi Ayşe Çapanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul mezunu olmasına rağmen hiçbir zaman okumaktan ve yazmaktan vazgeçmediğini söyledi.

Uzun uğraşlar sonucu 6 yıl önce çocuklarının da yardımıyla ilk şiir kitabını çıkarmayı başardığını anlatan Çapanoğlu, daha sonra boş durmayarak günlük yaşadıklarını, doğada gördüklerini öykü kitabında topladığını belirtti.

İlkokuldan sonra eğitimine devam edemediği için pişman olduğunu kaydeden Çapanoğlu, "Ancak daha fazla 'keşke' dememek adına kitap yazmaya karar verdim. Eşim vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başladım. Biraz da yalnızlıktan kendimi okumaya, yazmaya verdim. İyi ki okuyorum, iyi ki yazıyorum. Böyle çok mutluyum." dedi.

- "Güzel tepkiler alıyorum"

Yaşıtlarına boş durmamalarını tavsiye eden Çapanoğlu, şöyle konuştu:

"Lüzumsuz laflarla hayatlarını geçirmesinler. Çocuklara örnek olacak ve onları güzelliklere teşvik edecek bir iki kelime de yazsalar, çok şey başardıklarını görecekler. Yeter ki okusunlar, yeter ki yazsınlar. Ben yaşadığım güzel duyguları içimde tutmak istemedim. Onun için iki kitap yazdım. Gönül pınarımdan gelen güzel duyguları şiirleştirdim, gözlemlediğim şeyleri de öykü kitabında buluşturdum. Allah ömür verdiği sürece yazmaya ve okumaya devam edeceğim."

Çapanoğlu, kitap yazması konusunda başta çocukları olmak üzere çevresinden güzel tepkiler aldığını belirterek, "Maşallah diyenler oldu. 'Bizler lüzumsuz işlerde vakit geçiriyoruz, sen çok güzel şeyler ortaya çıkarmışsın' diyorlar. Beni örnek alanlar da oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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