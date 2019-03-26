İlkokul mezunu Ayşe nine 2 kitap yazdı

Üç çocuk, beş torun sahibi Ayşe Çapanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul mezunu olmasına rağmen hiçbir zaman okumaktan ve yazmaktan vazgeçmediğini söyledi.

İlkokuldan sonra eğitimine devam edemediği için pişman olduğunu kaydeden Çapanoğlu, "Ancak daha fazla 'keşke' dememek adına kitap yazmaya karar verdim. Eşim vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başladım. Biraz da yalnızlıktan kendimi okumaya, yazmaya verdim. İyi ki okuyorum, iyi ki yazıyorum. Böyle çok mutluyum." dedi.

- "Güzel tepkiler alıyorum"

Yaşıtlarına boş durmamalarını tavsiye eden Çapanoğlu, şöyle konuştu:

"Lüzumsuz laflarla hayatlarını geçirmesinler. Çocuklara örnek olacak ve onları güzelliklere teşvik edecek bir iki kelime de yazsalar, çok şey başardıklarını görecekler. Yeter ki okusunlar, yeter ki yazsınlar. Ben yaşadığım güzel duyguları içimde tutmak istemedim. Onun için iki kitap yazdım. Gönül pınarımdan gelen güzel duyguları şiirleştirdim, gözlemlediğim şeyleri de öykü kitabında buluşturdum. Allah ömür verdiği sürece yazmaya ve okumaya devam edeceğim."

Çapanoğlu, kitap yazması konusunda başta çocukları olmak üzere çevresinden güzel tepkiler aldığını belirterek, "Maşallah diyenler oldu. 'Bizler lüzumsuz işlerde vakit geçiriyoruz, sen çok güzel şeyler ortaya çıkarmışsın' diyorlar. Beni örnek alanlar da oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

