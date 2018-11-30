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İlkokul mezunu sahte savcı polis tarafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

ANKARA'da savcı-hakim cübbesi ile çektirdiği fotoğraflarını paylaşıp, kendisini savcı olarak tanıtan, 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen, 'Binbir Surat' lakaplı Seher Güner, polis tarafından yakalandı.

İlkokul mezunu sahte savcı polis tarafından yakalandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da savcı-hakim cübbesi ile çektirdiği fotoğraflarını paylaşıp, kendisini savcı olarak tanıtan, 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen, 'Binbir Surat' lakaplı Seher Güner, polis tarafından yakalandı.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Kocaeli’de çok sayıda kişi ve bazı kamu kurumlarından, kendisini savcı olarak tanıtan bir kadın tarafından dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında bu kişinin, 'evrakta sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'sahte kimlik düzenleme' gibi 19 ayrı suçtan araması olan Seher Güner (50) olduğu tespit edildi. Cezaevinden firar ettiği belirlenen 'Binbir surat' lakaplı Seher Güner'in ilkokul mezunu olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya hesaplarında savcı-hakkim cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları kullanan Güner’in, çok sayıda kişiyi ve kamu kuruluşunu da dolandırdığı öğrenildi. Güner’in dolandırdığı kişilerden parayı, farklı bankalardan açtırdığı hesaplara yatırmalarını istediği, paraları da kısa sürede çekerek hesaplarını boşalttığı belirlendi.
'EVLİLİK VAADİYLE DE DOLANDIRMIŞ'
Evlilik sitelerinde sahte ad-soyad ve takma isimlerle hesaplar açan Güner’in, burada da cübbeli fotoğraflarını koyup, savcı olarak kendisini tanıtarak evlenmek isteyen kişilerle bağlantıya geçtiği öğrenildi. Söz konusu kişilerden evlilik vaadiyle para aldığı belirlenen Güner’in ardından kayıplara karıştığı kaydedildi. Güner’in daha önce de resmi olarak 3 evlilik yapıp, boşandığı da ortaya çıktı.
Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, 2 aylık takibin ardından Seher Güner'in Mamak’ta kaldığı adresi belirledi. Takipten kaçmak için kendi adına telefon kullanmayan ve sürekli adres değiştiren Güner, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Güner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlkokul mezunu sahte savcı polis tarafından yakalandıİlkokul mezunu sahte savcı polis tarafından yakalandı

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