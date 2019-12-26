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  4. İlkokul mezunu vatandaş, Diyarbakır surlarının minyatürünü yapıyor

İlkokul mezunu vatandaş, Diyarbakır surlarının minyatürünü yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yaşayan ilkokul mezunu Fesih Gündoğar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 5 bin yıllık tarihi ile dünyanın sayılı yapıları arasında bulunan Diyarbakır surlarının 1/25 ölçeğinde maketinin yapımına başladı.Tarihi ile dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kentleri arasında gösterilen Diyarbakır’ın simgelerinden olan ve 5 kilometrelik uzunluğu, yaklaşık 12 metrelik yüksekliği 4 yöne açılan kapıları, 108 burcu ile dünyanın sayılı eserleri arasında yer alan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Diyarbakır Surları Fesih Gündoğar tarafından minyatürü yapılmaya başlandı.“Gerçeğin 1 metresini 4 santime çevirdim”Başlattığı çalışma hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Fesih Gündoğar, asıl mesleğinin oto tamircisi olduğunu söyledi.

Diyarbakır’da yaşayan ilkokul mezunu Fesih Gündoğar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 5 bin yıllık tarihi ile dünyanın sayılı yapıları arasında bulunan Diyarbakır surlarının 1/25 ölçeğinde maketinin yapımına başladı.
Tarihi ile dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kentleri arasında gösterilen Diyarbakır’ın simgelerinden olan ve 5 kilometrelik uzunluğu, yaklaşık 12 metrelik yüksekliği 4 yöne açılan kapıları, 108 burcu ile dünyanın sayılı eserleri arasında yer alan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Diyarbakır Surları Fesih Gündoğar tarafından minyatürü yapılmaya başlandı.

“Gerçeğin 1 metresini 4 santime çevirdim”
Başlattığı çalışma hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Fesih Gündoğar, asıl mesleğinin oto tamircisi olduğunu söyledi. 1984’ten beri maket yaptığını belirten Gündoğar, “Tabi daha çocukken 4-5 yaşındayken gördüğüm evleri bile hatırlayıp yapıyorum. Tek tek dolaş, ölç. İlkokul mezunuyum. Dört senelik okul okudum. Matematik bir de resmim iyiydi. El beceri, hayal gücü bunların da mevcut olması lazım. Onu 1/25 ölçeğinde yapıyorum. Gerçeğin 1 metresini 4 santime çevirdim. Şu ana kadar 56 burç yapılmış. 52 burç eksik, 6 da hamida höyüğü. O da bitince Diyarbakır’ın herhangi bir yerine kurulacak. İçinde bazı belirli şeyler yapılacak. Cami, kilise, han, hamam. Buna benzer kaç tane ev yapılacak. 3 buçuk senedir yapıyorum. Bunu bitirdiğim gün ona başladım. Hiç zaman kaybetmeden. Çalışmalar devam ediyor. Surlar yaklaşık 5 sene sürer. 3 buçuk senesi hariç. İç kısmı da daha belli değil” dedi.

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