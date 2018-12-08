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İlkokul müdürüne 'zimmet' gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 17:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki Emir-Koop İlkokulu'nun kadın müdürü B.Z., bağış ve aidat adı altında velilerden topladığı paranın 32 bin TL'sini zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İlkokul müdürüne 'zimmet' gözaltısı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki Emir-Koop İlkokulu'nun kadın müdürü B.Z., bağış ve aidat adı altında velilerden topladığı paranın 32 bin TL'sini zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Banka hesaplarında kayıp para bulunamayan ve ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan B.Z., açığa alındı.
Merkez Nilüfer ilçesindeki Emir-Koop İlkokulu'nun müdürü B.Z.'nin velilerden, aidat ve bağış adı altında 62 bin TL topladığı, bu paranın yaklaşık 30 bin TL'si ile okula malzeme aldığı, kalan 32 bin TL'yi ise zimmetine geçirdiği iddia edildi. İddia üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, B.Z.'yi gözaltına alındı. B.Z.'nin banka hesaplarında yapılan incelemede ise zimmetine geçirdiği ileri sürülen 32 bin TL bulunamadı. Polis, kayıp paranın izini sürerken, adliyeye sevk edilen B.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa Valiliği, hakkında adli ve idari soruşturma süren B.Z.'yi açığa aldı.

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İlkokul müdürüne 'zimmet' gözaltısıİlkokul müdürüne 'zimmet' gözaltısıİlkokul müdürüne 'zimmet' gözaltısı

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