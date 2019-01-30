İlkokul öğrencileri aralarında para toplayıp arkadaşlarını baştan sona giydirdi

Bursa’nın İznik ilçesinde, ilkokul öğrencileri, doğum gününü kutladıkları arkadaşlarını aldıkları hediyelerle tepeden tırnağa giydirdi.
Boyalıca Mahallesi Boyalıca Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, arkadaşları Ali Turan için doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününü kutladıkları arkadaşlarına eşofman takımı, ayakkabı ve defter gibi hediyeler alan öğrenciler takdir topladı. Öğrencilerin yaptığı bu hareket başta arkadaşları olmak üzere öğretmenlerini duygulandırdı.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum