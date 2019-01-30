İlkokul öğrencileri aralarında para toplayıp arkadaşlarını baştan sona giydirdi

Bursa’nın İznik ilçesinde, ilkokul öğrencileri, doğum gününü kutladıkları arkadaşlarını aldıkları hediyelerle tepeden tırnağa giydirdi.

Boyalıca Mahallesi Boyalıca Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, arkadaşları Ali Turan için doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününü kutladıkları arkadaşlarına eşofman takımı, ayakkabı ve defter gibi hediyeler alan öğrenciler takdir topladı. Öğrencilerin yaptığı bu hareket başta arkadaşları olmak üzere öğretmenlerini duygulandırdı.

