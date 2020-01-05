İlkokul öğrencileri felçli eşine tek başına bakan kadının yüzünü güldürdü

Öğrencilerin yaklaşık bin lira topladığını belirten Çiçek, "Bu çalışma ve yapmış olduğumuz ziyaret, öğrencilerimize bu bilincin kazandırılması için çok önemliydi. Biz öğrencilerimizin böyle sosyal yardımlara etkin olarak katılmalarını istiyoruz. İnşallah bu tekerlekli sandalye Sebahattin amcamızın ev içindeki faaliyetlerinde ona yardımcı olur." dedi.

Okul Müdürü Abdurrahim Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir hastaya yardım etmek istediklerini ve kendilerinin de dernek aracılığıyla Sebahattin Ersoy'dan haberdar olduklarını anlattı.

Bir sosyal sorumluluk projesi için para toplayarak Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) Bursa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi hastayı bulan Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, aldıkları özellikli tekerlekli sandalyeyi felçli Sebahattin Ersoy'un (69) eşi Bahriye Ersoy'a teslim etti.

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da yaşayan ve 3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç olan eşine tek başına bakan Bahriye Ersoy'un yüzü, ilkokul öğrencilerinin uzattığı yardım eli ile güldü.

EVSAD Bursa Şubesi Başkanı Figen Akan, kendilerine ulaşan bir veli aracılığıyla çocukların yardım isteğinden haberdar olduklarını söyledi.

Dernek olarak ziyaret ettikleri evde bakıma ihtiyaç duyan hastaların ihtiyaçlarını belirlediklerini dile getiren Akan, şunları kaydetti:

"Biz ihtiyaç sahiplerini hayırseverlerle buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz bir sponsorla birlikte almış oldukları özellikli tekerlekli sandalyeyi bir hastaya vermek istediklerini söylediklerinde biz de Bahriye teyze ile iletişime geçtik ve amcamıza bu tekerlekli sandalyeyi getirdik. Öğrencilerimiz de bu bilincin oluşturulması ve büyüklerimizin, hastalarımızın ziyaret edilmesi gibi geleneklerimizin yaşatılması adına çok güzel bir proje oldu. Hem hasta sahibimiz hem de çocuklar çok mutlu oldu."

- "Çocukların sandalye almasına çok duygulandım"

Bahriye Ersoy ise bakımını tek başına yaptığı eşinin 2017 yılında beyin kanaması geçirdiğini ve 8 ay yoğun bakımda kaldığını söyledi.

Ersoy, "Konuşamıyor, hareket edemiyor, gözleri açık öylece bakıyor. Sabah makineyle mamasını veriyorum. Sağa sola çeviriyorum yoksa yaralar çıkıyor. Pansumana ve yıkamaya yardıma geliyorlar. Fizik tedavi için geliyorlar bazen de kendim yaptırıyorum. Mikrop kapmasın diye elimden geldiğince temiz bakmaya çalışıyorum." dedi.