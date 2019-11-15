İlkokul öğrencileri Kızılay'a battaniye bağışladı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, 2 ayda biriktirdikleri harçlıklarını ve aldıkları battaniyeleri Kızılay'a bağışladı.

Merkez Palandöken ilçesindeki Polis Amca İlkokulu 4-G sınıfı öğrencileri, dünyanın dört bir yanına yardım ulaştıran Kızılay'a destek olmak için kampanya düzenledi. Sınıf öğretmeni Ayşe Çakıroğlu'nun 31 öğrencisi, 2 ay süreyle harçlıklarının bir bölümünü sınıftaki kumbaraya attı. Yaklaşan kış mevsimini de göz önünde bulunduran öğrenciler, birer adet de battaniye aldı. Cep harçlıklarını, attıkları kumbarada biriktiren ve parayı makbuzla teslim eden öğrenciler, evlerinden getirdikleri battaniyeleri de Kızılay aracına taşıdı. Büyük sevinç yaşayan öğrencileri Kızılay görevlileri anlamlı davranışları için tebrik etti.

Sınıf öğretmeni Ayşe Çakıroğlu, kampanyanın, Çevre Koruma Timi'yle sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlendiği bilgisini verdi. Çakıroğlu, "Sınıfımızdaki 31 öğrencinin katıldığı kampanya 2 ay sürdü. Çocuklar harçlıklarından istedikleri miktarı kumbaraya attı. Ayrıca kampanyayı okulumuza da duyurduk, diğer sınıflardan öğrencilerin de desteğiyle toplanan nakit para ve battaniyeleri Kızılay'a teslim ettik" dedi.

