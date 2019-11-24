İlkokul öğrencileri öğretmenlerine işaret diliyle şarkı armağan etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ilkokul öğrencileri, Öğretmenler Günü’nde işaret dilinde seslendirdikleri "Anlat Bana Öğretmenim” şarkısını öğretmenlerine armağan ettiler.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan işaret dili kursuna katılan Atatürk İlkokulu öğrencileri, Öğretmenler Günü nedeniyle İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak nezaretinde öğretmenleri için hazırladıkları “Anlat Bana Öğretmenim” şarkısını işaret dilinde seslendirdiler. Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere güzel bir sunum yapmak istediklerini belirten İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak, ”Üç haftalık bir çalışma sürecinin ardından güzel bir sunum elde ettik. Öğrenciler çok istekli ve heyecanlılardı. Öğrencilerimin Öğretmenler Günü’nde işaret diliyle şarkı seslendirerek tüm öğretmenlere armağan etmeleri çok güzel bir davranış. Öğrencilerimi özverili ve duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.



