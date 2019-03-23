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İlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl olmasın' diye yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

MARMARİS'te ilkokul öğrencileri, anne ve babalarıyla birlikte 'Türkiye çöl olmasın' sloganıyla sahilde yürüdü.

İlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl olmasın' diye yürüdü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te ilkokul öğrencileri, anne ve babalarıyla birlikte 'Türkiye çöl olmasın' sloganıyla sahilde yürüdü.
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Marmaris Şubesi'ne bağlı Yavru TEMA Grubu'nu oluşturan ilkokul öğrencisi çocuklar, velileriyle birlikte etkinlik düzenledi. Uzunyalı mevkisinde ellerinde 'Ağacı ve doğayı sev', 'Türkiye çöl olmasın', 'Doğamıza sahip çıkalım' ve 'Ağaçlar geleceğimiz' yazılı dövizlerle toplanan grup, 'Türkiye çöl olmasın' ve 'Toprağını ve doğanı koru' sloganıyla yürüdü. Yürüyüş, 2 kilometre sonra Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda sona erdi. Doğayla ilgili şarkılar söyleyen çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuduktan sonra velileri ile birlikte buradan ayrıldı.
TEMA Marmaris Eğitim Sorumlusu Nevin Öktem, "Her sene turizm sezonu başında ve sonunda bu yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Yavru TEMA üyesi ilkokul öğrencisi çocuklarımızla beraber, 'Türkiye çöl olmasın' adı altında farkındalık yürüyüşümüz oldu. İlkokul çağlarından çocuklarımıza doğayı, sevgi ve saygıyı öğretiyoruz. İlçemizdeki ilköğretim okullarından 39 sınıfta 100 çocuğumuzla çalışıyoruz. Çevreye saygının, çocuk yaşlardan başlaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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İlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl olmasın' diye yürüdüİlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl olmasın' diye yürüdüİlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl olmasın' diye yürüdüİlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl olmasın' diye yürüdü

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