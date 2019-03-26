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İlkokul öğrencisi 5 aylık terapinin ardından konuşma sesi bozukluğundan kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

Samsun’da, konuşma sesi bozukluğu olan bir ilkokul öğrencisi 5 ay uygulanan terapinin ardından normal konuşma seviyesine kavuştu.Samsun’da yaşayan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Barlas Efe Balkı’nın ailesi yaklaşık 1 yıl önce çocuklarında konuşma sesi bozukluğunu fark etti.

İlkokul öğrencisi 5 aylık terapinin ardından konuşma sesi bozukluğundan kurtuldu

Samsun’da, konuşma sesi bozukluğu olan bir ilkokul öğrencisi 5 ay uygulanan terapinin ardından normal konuşma seviyesine kavuştu.
Samsun’da yaşayan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Barlas Efe Balkı’nın ailesi yaklaşık 1 yıl önce çocuklarında konuşma sesi bozukluğunu fark etti. Ailesi tarafından bir süre sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezine getirilen Barlas Efe Balkı, burada uygulanan 5 aylık bir terapinin ardından konuşma sesi bozukluğundan kurtuldu.

"5 ayın sonunda Barlas’ın herhangi bir foneminde problemi kalmadı"
Terapi hakkında bilgi veren Dil ve Konuşma Terapisti Aslı Aybüke Vural, Barlas Efe’nin konuşma sesi bozukluğuyla 5 ay önce kliniklerine geldiğini söyledi. Barlas’ın 5 tane foneminde yani harfinde problem olduğunu fark ettiklerini ifade eden Vural, “Değerlendirmesini yaptık. 5 ay terapi uyguladık. Şu anda hiçbir foneminde yani harfinde sıkıntısı kalmadı. Barlas’ın ilk seansında değerlendirmesini yaptık. Hangi fonemlerinde sıkıntısı var? Hangi fonem yerine hangi fonemi kullanıyor? Bozukluğu ne zamandan beri var? Bozukluğun altında herhangi bir işitme kaybı var mı? gibi soruları değerlendirdik. İşitme testini yaptık ama herhangi bir problem yaşamadı. Daha sonra terapiye başladık. 5 ay terapi süreci oldu. Terapi sürecinde her fonem için farklı bir yöntem olmakla beraber bir terapi sürdürdük. İşitsel ayırt etme basamakları, minimal, maksimal karşıtlığı dediğimiz yöntemleri kullandık. 5 ayın sonunda Barlas’ın herhangi bir foneminde problemi kalmadı” dedi.
Konuşma bozukluğu hakkında da bilgi veren Vural, çocuklarda kul öncesi ve okul döneminde fark edildiğini ve erken teşhis bozukluğun ilerlememesi açısında çok önemli olduğunu söyledi.

“Okula başladığı dönemde bozukluğu fark ettik”
Barlas Efe Balkı’nın annesi Esra Balkı ise Barlas’ın okula başladığı dönemde yazma ve konuşmasında problem olduğunu fark ettiklerini belirterek, “S harfini ş, ş harfini ise ç olarak yazıyordu. Bu yüzden de hatalar yapıyordu. Bunu fark ettikten sonra hastaneye geldik. Burada 5 aydır uygulanan terapinin ardından Barlas’ın herhangi bir sıkıntısı kalmadı.
Barlas Efe Balkı de önceden bazı harfleri söyleyemediğini ancak tedaviden sonra bütün harfleri söyleyebildiğini aktardı.

İlkokul öğrencisi 5 aylık terapinin ardından konuşma sesi bozukluğundan kurtuldu

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