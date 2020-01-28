HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlkokul öğrencisi iki kardeş karne harçlıklarını depremzedelere bağışladı

İlkokul öğrencisi iki kardeş karne harçlıklarını depremzedelere bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

İlkokul öğrencisi iki kardeş karne harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencisi iki kardeş, karne harçlıklarını depremzedeler için bağışladı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Yunus Emre Ortaokul 5. sınıf öğrencisi İlker Zübeyir Kurt ve Şehit Mehmet Avşar İlkokulu 2. sınıf öğrencisi İrem Kurt kardeşler, karne harçlıkları 120 lirayı depremzedelere göndermek istedi.

AFAD'ı ziyaret eden kardeşler, zarfa koyduklarını harçlıklarını depremzedelere verilmek üzere İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Aslan Mehmet Coşkun'a teslim etti.

Öğrenci kardeşlerin bu duyarlı davranışını tebrik eden Coşkun, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ağız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleriAğız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleri
PARTNERSevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...Sevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...
AFAD personeli enkaz altından kurtardıkları aileyi hastanede ziyaret ettiAFAD personeli enkaz altından kurtardıkları aileyi hastanede ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

İBB'den 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Son dakika: Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Küçük Muhammed'in işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İşkence edilerek öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

FETÖ’den ihraç edildi! Eski astsubay bakın ne yaparken yakalandı?

FETÖ’den ihraç edildi! Eski astsubay bakın ne yaparken yakalandı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.