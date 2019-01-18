İlkokul öğrencisi istedi, vali makam aracıyla gezdirdi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Vali Mustafa Tutulmaz, kendisine mektup yazarak talepte bulunan 1'inci sınıf öğrencisi Naile Zümara Yıldırım'ı makam aracıyla gezdirdi.

Afyonkarahisar'da 2018- 2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Vali Tutulmaz ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini verdi. Vali Tutulmaz, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Törende, Vali Tutulmaz, okulun öğrencilerinden 1'inci sınıf öğrencisi Naile Zümara Yıldırım'ın kendisine yazdığı mektubu da okudu. Mustafa Tutulmaz, minik öğrencinin kendisiyle fotoğraf çektirmek ve makam aracıyla gezmek istediğini söyledi.

Vali Tutulmaz önce Naile Zümara Yıldırım'la fotoğraf çektirdi, daha sonra iki arkadaşıyla makam aracına bindirerek kısa süre okulun çevresinde gezdirdi.

'KIZIMIZI MUTLU ETTİK'

Kendisinden mektupta talepte bulunan minik öğrencinin isteklerini yerine getirdiğini dile getiren Vali Mustafa Tutulmaz, "Karne dağıtmak üzere girdiğim bir sınıfta kızımız şahsıma mektup verdi. Mektupta; 'Televizyondan görüyoruz, yakından tanımak istedik. Ayrıca benimle fotoğraf çektirir, arabanızla beni gezdirir misiniz?' yazıyordu. Ben de kızımızın o talebini sizlerin şahitliği huzurunda yerine getirdim. Onu mutlu ettik" dedi.

146 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI

Afyonkarahisar'da 146 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirten Vali Tutulmaz, "4 aylık yorucu bir maratonun sonunda bugün mutlu bir sona ulaştınız. Öğrencilerimiz şimdi bu 15 günlük sürede hem dinlenecek hem de büyüklerini ziyaret edecekler. Kütüphaneye gidecekler. Boş zamanlarını değerlendirecekler. Bu tatili ikinci dönemin hazırlığı, birinci dönemin de yorgunluğunun atıldığı bir zaman olarak değerlendirin" diye konuştu.

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