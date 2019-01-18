HABER

İlkokul öğrencisi istedi, vali makam aracıyla gezdirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 17:46 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Vali Mustafa Tutulmaz, kendisine mektup yazarak talepte bulunan 1'inci sınıf öğrencisi Naile Zümara Yıldırım'ı makam aracıyla gezdirdi.

İlkokul öğrencisi istedi, vali makam aracıyla gezdirdi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Vali Mustafa Tutulmaz, kendisine mektup yazarak talepte bulunan 1'inci sınıf öğrencisi Naile Zümara Yıldırım'ı makam aracıyla gezdirdi.
Afyonkarahisar'da 2018- 2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Vali Tutulmaz ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini verdi. Vali Tutulmaz, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Törende, Vali Tutulmaz, okulun öğrencilerinden 1'inci sınıf öğrencisi Naile Zümara Yıldırım'ın kendisine yazdığı mektubu da okudu. Mustafa Tutulmaz, minik öğrencinin kendisiyle fotoğraf çektirmek ve makam aracıyla gezmek istediğini söyledi.
Vali Tutulmaz önce Naile Zümara Yıldırım'la fotoğraf çektirdi, daha sonra iki arkadaşıyla makam aracına bindirerek kısa süre okulun çevresinde gezdirdi.
'KIZIMIZI MUTLU ETTİK'
Kendisinden mektupta talepte bulunan minik öğrencinin isteklerini yerine getirdiğini dile getiren Vali Mustafa Tutulmaz, "Karne dağıtmak üzere girdiğim bir sınıfta kızımız şahsıma mektup verdi. Mektupta; 'Televizyondan görüyoruz, yakından tanımak istedik. Ayrıca benimle fotoğraf çektirir, arabanızla beni gezdirir misiniz?' yazıyordu. Ben de kızımızın o talebini sizlerin şahitliği huzurunda yerine getirdim. Onu mutlu ettik" dedi.
146 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI
Afyonkarahisar'da 146 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirten Vali Tutulmaz, "4 aylık yorucu bir maratonun sonunda bugün mutlu bir sona ulaştınız. Öğrencilerimiz şimdi bu 15 günlük sürede hem dinlenecek hem de büyüklerini ziyaret edecekler. Kütüphaneye gidecekler. Boş zamanlarını değerlendirecekler. Bu tatili ikinci dönemin hazırlığı, birinci dönemin de yorgunluğunun atıldığı bir zaman olarak değerlendirin" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlkokul öğrencisi istedi, vali makam aracıyla gezdirdiİlkokul öğrencisi istedi, vali makam aracıyla gezdirdiİlkokul öğrencisi istedi, vali makam aracıyla gezdirdi

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Bursa'da 600 yıllık Muradiye Medrese'si müze olarak hizmetteBursa'da 600 yıllık Muradiye Medrese'si müze olarak hizmette
Kazada beli kırılan Yusuf, karnesini hastanede aldıKazada beli kırılan Yusuf, karnesini hastanede aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.