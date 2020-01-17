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  4. İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü (2)

İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 20:15 | Son Güncelleme

VALİ ÇAKIR, MAKAM ARACINDAKİ BAYRAĞI ÖPEN ÖĞRENCİYİ ÖDÜLLENDİRDİ Yozgat Valisi Kadir Çakır, katıldığı karne dağıtım töreninde, park halindeki makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öpen, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz'in ailesini ve öğretmenini tebrik etti. Öğrenci Adil Erdem Temiz ve öğretmeni Elif Geçen'i makamında kabul eden Vali Çakır, karne dağıtım törenine katıldığını ve Adil'in karnesini verdiğini hatırlatarak, karne töreninde Adil ile de konuştuğunu söyledi.

VALİ ÇAKIR, MAKAM ARACINDAKİ BAYRAĞI ÖPEN ÖĞRENCİYİ ÖDÜLLENDİRDİ
Yozgat Valisi Kadir Çakır, katıldığı karne dağıtım töreninde, park halindeki makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öpen, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz'in ailesini ve öğretmenini tebrik etti. Öğrenci Adil Erdem Temiz ve öğretmeni Elif Geçen'i makamında kabul eden Vali Çakır, karne dağıtım törenine katıldığını ve Adil'in karnesini verdiğini hatırlatarak, karne töreninde Adil ile de konuştuğunu söyledi. Vali Çakır, "Adil'e ne olacağını sorduğumda asker olacağını söyledi. Biz sınıftan çıktıktan sonra Adil, dışarı çıkıp makam aracındaki bayrağı öpmüş. Bu bizi çok mutlu etti. Yozgat, milli ve manevi değerleri çok güçlü bir ilimiz. Adil'in bu hareketiyle bütün şehitlerimize, gazilerimize, görevi başında olan askerimize, polisimize Yozgat'tan selam olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Adil'in annesine, babasına, öğretmenine, okul müdürümüze, milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Kadir Çakır, öğrenci Adil Erdem Temiz ve öğretmeni Elif Geçen'i çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Adil Erdem Temiz, okul bahçesinde oyun oynarken bayrağı görüp öptüğünü söyledi. Baba Fehmi Temiz ise vatan, bayrak sevgisini dedesinden, babasından, annesinden gördüğünü, kendilerinin de aynı şekilde oğluna aşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Baba Temiz, "Çocuğumla gurur duyuyorum" dedi.
Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Erdoğan Akdağ İlkokulu Müdürü Mustafa Özyürek ile anne Keziban Temiz de katıldı.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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