HABER

İlkokul öğrencisi yolda yürürken tarihi eser buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:42 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte doğa yürüyüşü yaparken yerde bulduğu bir seramiğin tarihi eser olduğunu öğrenen Elif Suna Kaya, annesi ve ablası ile birlikte Osmanlı piposu olduğunu öğrendiği tarihi eseri müze müdürlüğüne teslim etti.Namık Kemal İlkokulu 2.

Ailesiyle birlikte doğa yürüyüşü yaparken yerde bulduğu bir seramiğin tarihi eser olduğunu öğrenen Elif Suna Kaya, annesi ve ablası ile birlikte Osmanlı piposu olduğunu öğrendiği tarihi eseri müze müdürlüğüne teslim etti.
Namık Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Suna Kaya, ailesi ile birlikte doğa yürüyüşü yaparken yerde bir seramik buldu. Elif Suna Kaya, bulduğu seramiği babası Aydın Kaya’ya gösterdi. Kaya, seramiğin tarihi eser olabileceğini düşünerek, cep telefonu ile fotoğrafını çekip müze müdürü Sevgi Soyaker’e gönderdi.
Çeşme Kalesi Müze Müdürü Sevgi Soyaker’in seramiğin 18. yüzyıl dönemi Osmanlı Piposu olduğunu söylemesi üzerine Elif Suna Kaya, annesi ve ablasıyla birlikte Çeşme Kalesi Müze Müdürlüğüne giderek Osmanlı Piposunu Müze Müdürü Sevgi Soyaker’e teslim etti.
Müze Müdürü Soyaker, teslim aldığı Osmanlı Piposunu müze envanterine kaydettirirken, küçük öğrenciyi de örnek davranışı nedeniyle tebrik etti. Soyaker, bu tip tarihi eserlerin bulunduğunda müzeye getirilmesinin önemine dikkat çekerek, Elif Suna Kaya’nın ve ailesinin duyarlılığının örnek olmasını diledi. Müze Müdürü Soyaker, küçük öğrenciyi ve ailesini daha sonra müzeyi gezdirerek, tarihi eserlerin korunarak gelecek nesillere nasıl aktarıldığını anlattı.

PARTNERGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişimGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişim
Çekya’da hastanede silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralıÇekya’da hastanede silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı
EGM, Beşiktaş saldırısında şehit olanları andıEGM, Beşiktaş saldırısında şehit olanları andı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan 'darbe davası' açıklaması!

Bakanlık açıkladı! 271'i karara bağlandı

11 ayda trafik kazalarında 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

Acı bilanço! 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

Resulayn'da teröristlerin havanlı tuzağı imha edildi

Hepsi birbirine bağlanmış! Hain tuzak

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.