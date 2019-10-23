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İlkokul öğrencisinden Mehmetçiğe duygulandıran mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:45 | Son Güncelleme

BATMAN'da yaşayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Aslan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderdiği, "Sevgili Mehmetçik.

BATMAN'da yaşayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Aslan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderdiği, "Sevgili Mehmetçik. Siz orada bizler için savaşıyorsunuz. Sizin bir istediğiniz varsa daima vermeye hazırız" ifadelerinin yer aldığı mektup duygulandırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen mektupları paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın Twitter hesabından, 'Barış Pınarı Harekâtı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor' başlığı ile paylaşılan videoda bir askerin kendilerine gönderilen mektubu okuması yer alıyor.
'ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ'
Batman'da yaşayan ilkokul öğrencisi Zehra Aslan, mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Mehmetçik; siz orada bizler için savaşıyorsunuz. Sizin bir istediğiniz varsa daima vermeye hazırız. Türkiye’deki herkes size dua ediyor. Emin olun ki biz daima canımızı vermeye hazırız. Yeter ki bu vatan yıkılmasın. Şehit olan askerlerimizin mekanı cennet olsun. Siz orada bizler için savaşıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah siz ve bütün askerler şehit olmadan sağ salim vatanımıza ve ailelerinize kavuşursunuz. Bu mektubun size ulaşması dileğiyle. Bunu bilin ki siz bu vatanı koruyup düşmanların eline geçirmeyeceksiniz. Siz mutlu olun bu bize yeter. Şehitler ölmez vatan bölünmez."
Mektubu okuyan asker ise "Öğrenci kardeşimize teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyoruz. Türk milletinin gözü arkada kalmasın, dualarını eksik etmesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Askerin mektubu okuması

Haber:İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-

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