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İlkokul öğrencisine taciz davasında sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası

29.01.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Burdur’da 3 yıl önce ilkokul öğrencisi kıza cinsel organını göstermek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 46 yaşındaki sanığın istinaf mahkemesine taşınan davasında karar çıktı.

Burdur’da 3 yıl önce ilkokul öğrencisi kıza cinsel organını göstermek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 46 yaşındaki sanığın istinaf mahkemesine taşınan davasında karar çıktı. Tutuklu yargılanan şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Burdur’da 3 yıl önce bir kız çocuğuna cinsel organını göstermek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Osman K.’nın (46) istinaf mahkemesine taşınan davasında karar çıktı. İstinaf Mahkemesi, Burdur Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği 10 yıllık cezayı bozup, sanığa 4 yıl 2 ay ceza verdi.
Burdur Konak Mahallesi’nde 24 Temmuz 2018 tarihinde bir kişinin ilkokul öğrencisi kız çocuğunun önüne geçtiği ve cinsel organını gösterdiği iddia edilmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri taciz şüphelisinin Osman K. olduğunu belirlemişti. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli salı pazarında yakalanmış ve çevredeki esnaflar Osman K.’ya linç girişiminde bulunmuştu. Linç girişimi anı, çevredeki güvenlik kameraları ile olay yerindeki kişilerin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti. Görüntülerde, çevredeki bazı kişileri, polisin gözaltına alıp götürmeye çalıştığı Osman K.’ya saldırmaya çalıştığı, polislerin taciz şüphelisini hızla olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı, çevredekilerin de koşarak peşlerinden gittiği yer almıştı. Polis ekipleri, Osman K.’yı linç girişiminden son anda kurtarmıştı.

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