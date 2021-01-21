İlkokul öğretmeninden bunalanlara 'çığlık atma hattı'

Chris Gollmar, Sadece Çığlık At (Just Scream) adlı telefon hattıyla herkese bir nebze olsun rahatlama fırsatı sunuyor.

Amatör olarak yazılımla uğraşan Gollmar, daha önce de GÜRÜLTÜ (NOISE) isimli bir platform kurmuştu. Burada isteyenler kendilerine sunulan iki dakikalık süre içinde içlerinden geldiği gibi konuşarak veri tabanına ses kayıtlarını bırakabiliyordu.

Öğretmenin kurduğu hat ücretsiz olmakla birlikte, yazılımın geliştirilmesi ve benzer projelerin oluşturulabilmesi için bağış seçeneği de mevcut.

Mashable'ın e-mail üzerinden konuştuğu Gollmar, projeye illişkin "Pandemi ve ABD seçimlerinin yarattığı gerginlik nedeniyle bağırma fikrinin herkese hitap edeceğini düşündüm" dedi.

24 Kasım'da aktif hale gelen telefon hattını yaklaşık 55 bin kişi aradı.

Gollmar, Şükran Günü ve Noel'den önce arama oranlarının epey arttığını belirtti.

Bazen günde 3 bin ila 4 bin arama alan hattın Joe Biden'ın ABD başkanlığını devralmasıyla 21 Ocak'ta sonlanması planlanıyor.

Gollmar, ses kayıtlarını internette tutacağını, ayrıca "umut mesajları" vermek isteyenler için hattın açık kalacağını belirtti.

