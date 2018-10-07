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İlkokul öğretmeninden skandal Atatürk paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 08:47 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir ilkokul öğretmeninin Atatürk için, "20. asrın gördüğü en büyük şeytan" dediğini öne sürerken, "Bunun hesabını soracağız. Bir hafta içerisinde işlem yapılmazsa, il örgütümüz o okulun önüne gidip eylem yapacak" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğretmeninden skandal Atatürk paylaşımı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ağbaba, Malatya’da bir ilkokul öğretmeninin Atatürk’e yönelik ağır hakaretler etmesine karşı bir açıklama yaptı.

ÖĞRETMENDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Malatya’da bir ilkokul öğretmenin skandal sosyal medya paylaşımlarını gün yüzüne çıkaran Veli Ağbaba şunları söyledi:

“Malatya maalesef Türkiye’nin gündemine çok olumsuz şeylerle geliyor. Yüz bin kişi ishal olmuştu, Zirve Yayınevi cinayeti, çocuk yuvasındaki dayak, bir öğretmenin halay çekenleri ‘fuhuş yapmakla’ eşdeğer kılan bir anlayışla Malatya gündeme geldi. İl başkanımız suç duyurusunda bulundu, şimdi bir başka öğretmen ilkokul öğretmeni Atatürk ve cumhuriyete ağır hakaretlerde bulunuyor. Bununda takipçisi olacağımızın herkesin bilmesi lazım. Kurtuluş Savaşı’nın olmadığını, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve Lozan’da imza atan kişiler hakkında çirkin yakıştırmalar yapmış. Ensar sevici, Ensar Vakfı’nın kitaplarının reklamını yapıyor. Ensar’a laf ettiği için CHP’ye ağza alınmayacak laflar ediyor. Düğünlerde gelin ve kadınların açık gezdiğini söylüyor. Sürekli bu paylaşımları yapıyor ve bu şahsiyet ilkokulda çocuklarımıza eğitim veriyor. ’20. asrın gördüğü en büyük şeytan idi’ yazıp, Atatürk’ün resmini koyuyor. Bununla ilgili İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürü’ne söyledik, hiçbir şey yapılmadı. Bu suça İl Milli Eğitim Müdürü de ortaktır. Laiklere, laikliğe küfrediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ağza alınmayacak laflar söylüyor. Bunun hesabını soracağız. Bir hafta içerisinde işlem yapılmazsa, il örgütümüz o okulun önüne gidip eylem yapacak. Türkiye’nin geldiği noktaya bakın. Arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar.”

“ATATÜRK, BU MİLLETİ YOKTAN VARETTİ, BUNLAR YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR”

Odatv’de yer alan habere göre, Ağbaba “Bugün Balkan Savaşı’nı CHP kaybettirdi diyor. Yıl 1912. AKP milletvekilleri alkışlıyor 1402’de Timur’a karşı Ankara Savaşı’nı CHP kaybettirdi derse şaşmayın. Osmanlı Rus Savaşını, Trablusgarp Savaşı’nı CHP kaybettirdi derse, Karlofça Anlaşmasını CHP imzaladı derse şaşırmayın. Bunların hepsinin yalan olduğunu kendisi de biliyor. Gerçek bir şey var Cumhuriyet Halk Partisi ulusal Kurtuluş Savaşı’nı veren Kuva-i Milliye’nin ta kendisidir. O ise İngilizlere uşaklık eden Vahdettin’in devamıdır. CHP İngilizleri, Fransızları bu ülkeden kovarken Vahdettin Mandayı savunuyordu. Haddini bil, bu ülkeyi satan bu ülkeyi düşman işgaline teslim eden anlayışın devamısın. Bugünde Orta Doğu’daki Vahabi anlayışı örnek almış onu Türkiye’ye empoze etmeye çalışan bir düşüncenin sahibisin. Bu anlayış keşke Yunan kazansaydı da Atatürk olamasaydı diyen anlayışın ta kendisidir. Bu anlayış Atatürk’ün annesine, kızına, namusuna laf söyleyen anlayışın ta kendisidir. Bu anlayış sağda solda Kurtuluş Savaşı’nın olmadığını söyleyen anlayışın ta kendisidir. Küfür etmeye çalıştıkları CHP değil, Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sen onun tırnağı olamazsın. O, yoktan bir milleti var etti. Sen var olan bir milleti yok etmeye çalışıyorsun” şeklinde yaşananları eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk sosyal medya CHP Veli Ağbaba

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Adam düşünce özgürlüğünü dile getirmiş ne var bunda... yahu hiç bir ülke yok ki kendi kahramanı'nı kendi halkından korusun... komedi resmen..... şimdi bir sazan gibi dalar menderes çıkarttı diye... büyük resmi görmeden :) biri Allah cc ye peygamber s.a.v 'e küfür etse kimse ses çıkartmaz tühhh böyle işin içine edeyim.
onu öğren öğretmen yetiştirememiş hain , orosbu ,şerefsiz yetiştirmiş ,kendi öğrenememiş , öğrenciye ne öğretecek yunan dölü.
Bu zihniyet var oldukça bu ülke bi arpa boyu yol yürüyemez bir de ögretmen olacak karekter yoksunu sen bugün böyle yaşıyıp bunları söyleyebiliyorsan Atatürk sayesinde söylüyorsun o olmasaydı ne olacagın belli degildi
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