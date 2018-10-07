İlkokul öğretmeninden skandal Atatürk paylaşımı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ağbaba, Malatya’da bir ilkokul öğretmeninin Atatürk’e yönelik ağır hakaretler etmesine karşı bir açıklama yaptı.

ÖĞRETMENDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Malatya’da bir ilkokul öğretmenin skandal sosyal medya paylaşımlarını gün yüzüne çıkaran Veli Ağbaba şunları söyledi:

“Malatya maalesef Türkiye’nin gündemine çok olumsuz şeylerle geliyor. Yüz bin kişi ishal olmuştu, Zirve Yayınevi cinayeti, çocuk yuvasındaki dayak, bir öğretmenin halay çekenleri ‘fuhuş yapmakla’ eşdeğer kılan bir anlayışla Malatya gündeme geldi. İl başkanımız suç duyurusunda bulundu, şimdi bir başka öğretmen ilkokul öğretmeni Atatürk ve cumhuriyete ağır hakaretlerde bulunuyor. Bununda takipçisi olacağımızın herkesin bilmesi lazım. Kurtuluş Savaşı’nın olmadığını, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve Lozan’da imza atan kişiler hakkında çirkin yakıştırmalar yapmış. Ensar sevici, Ensar Vakfı’nın kitaplarının reklamını yapıyor. Ensar’a laf ettiği için CHP’ye ağza alınmayacak laflar ediyor. Düğünlerde gelin ve kadınların açık gezdiğini söylüyor. Sürekli bu paylaşımları yapıyor ve bu şahsiyet ilkokulda çocuklarımıza eğitim veriyor. ’20. asrın gördüğü en büyük şeytan idi’ yazıp, Atatürk’ün resmini koyuyor. Bununla ilgili İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürü’ne söyledik, hiçbir şey yapılmadı. Bu suça İl Milli Eğitim Müdürü de ortaktır. Laiklere, laikliğe küfrediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ağza alınmayacak laflar söylüyor. Bunun hesabını soracağız. Bir hafta içerisinde işlem yapılmazsa, il örgütümüz o okulun önüne gidip eylem yapacak. Türkiye’nin geldiği noktaya bakın. Arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar.”