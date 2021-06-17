İlkokul ortaokul ve liselerin karneleri e-Okula yüklendi mi? Karne notları belli oldu mu?

"Bildiğiniz gibi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."

Yaz aylarının gelmesi ile beraber öğrenci ve velilerin gözü karne gününde. Karne aldıktan sonra Eylül ayına kadar yaz tatili yapacak öğrenciler, dilerlerse koronavirüs tedbirleri yüzünden aksayan eğitimlerini tamamlayabilmek için telafi eğitimine de katılabilecekler. Peki e-Okul sistemine karneler ne zaman yüklenecek? Karne notları belli oldu mu?

MEB’DEN AÇIKLAMA!

21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında okulların kendi imkanları ile yapacakları etkinlikler başta olmak üzere yerel imkanlar ve diğer kamu kuruluşları iş birliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler planlanacak.

Bu etkinlikler öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda okula ve sınıfa özel düzenlenmelerle gerçekleştirilecek.

Ayrıca öğrenciler için http://tegm.meb.gov.tr adresinde yer alan etkinlik kitapları da kullanılacak.

LİSELER İÇİN REHBERLİK FAALİYETLERİ

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ilgili yazısına göre ise 21 Haziran - 2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

Ayrıca, uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak.

Bu etkinlikler planlanırken okulların imkanlarının yanında kurum ve kuruluşlarının destekleri de alınabilecek.



