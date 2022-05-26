İlkokul Saldırısının Ardından Gözler ABD Kongresi’nde

Demokrat Senatör Chuck Schumer, Kongre’ye işbirliği çağrısı yaptı ancak ne kendisi ne de saldırının ardından konuşan Başkan Joe Biden silahlı şiddeti önlemek için belli bir öneride bulundu.

Schumer, Senato’da yaptığı konuşmada, ‘‘Cumhuriyetçi meslektaşlarım şimdi bizimle birlikte çalışabilirler. Bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu biliyorum. Bu onların tercihi’’ dedi.

Senato Perşembe günü yurtiçi terörle mücadeleyi içeren yasa taslağını tartışmaya açmak için usul oylaması yapacak. Tasarı, bu ayın başında New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırının ardından Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nden geçmişti.

CUMHURİYETÇİ COLLİNS VE TOOMEY DEMOKRATLAR’LA TEMASTA

Cumhuriyetçi Senatörler Susan Collins ve Pat Toomey, tehlikeli olduğu tespit edilen kişilerin silah almasını önleyen ve sicil kontrollarını sıkılaştıran yasa tasarısı hakkında Demokrat Senatör Chris Murphy ile temas halinde olduklarını bildirdi.

Collins Teksas'taki saldırının ayrıntılarının, mahkemelerin ve doktorların akıl hastası sayılan kişilerin ateşli silah sahibi olmasını reddetmelerine izin verecek ‘‘kırmızı bayrak’’ yasalarının önemini gösterdiğini söyledi.

Ilımlı Cumhuriyetçi Collins, ‘‘Bu yasa bu durumda bir fark yaratabilecek yasalardandı çünkü saldırgan akıl hastasıydı’’ dedi.

Murphy ile temasta olduğunu söyleyen isimlerden Toomey ise ,‘‘sicil kontrol sistemimizi iyileştirmek ve genişletmek için bir şeyler yapma isteğim devam ediyor’’ diye konuştu.

Collins ve Toomey’nin konuyla ilgili temasta oldukları Demokrat Chris Murphy, 2012 yılında 26 çocuğun ve öğretmenlerin hayatını kaybettiği silahlı saldırının yaşandığı Sandy Hook İlkokulu’nun bulunduğu Connecticut eyaletinin senatörü. Murphy, Salı günü Senato’da yaptığı konuşmada meslektaşlarına silah şiddetiyle mücadelede birlik çağrısı yapmıştı.

Demokrat Senatör Kyrsten Sinema ise ,‘‘kırmızı bayrak’’ yasalarıyla ilgili düşüncenin değişmekte olduğunu söyledi. Sinema, ‘‘Kırmızı bayrak yasaları konusunda ortak bir mutabakat mevcut. Sanırım birşeyleri halledebilmek için diyaloğa başlamak için bu iyi bir nokta olacak’’ diye konuştu.

Senato’daki Demokratlar’ın en muhafazakarlarından Joe Manchin, Senato kurallarının Demokratlar’ın silah yasasını geçirebileceği şekilde değiştirilmesine izin vermeyeceğini ancak partilerüstü bir çözüm için umudunu koruduğunu söyledi.

Silah yasaları siyasi çıkmaza takılıyor

ABD’de son yıllarda okullarda, kiliselerde, mağazalarda ve sinema salonlarında düzenlenen silahlı kitle saldırılarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti ancak Kongre silah şiddetinin önlenmesini içeren yasalar konusunda birlik sağlamakta başarısız oldu.

Cumhuriyetçiler vatandaşların silah sahibi olma hakkının Anayasa’nın İkinci Ek Maddesi ile korunduğunu söylüyor. Konuyla ilgili siyasi çıkmaz, Demokratlar’ın tepkisini çekiyor.

Demokrat Senatör Mark Kelly, ‘‘Bununla ilgili bir şey yapmamak çılgınlık!’’ diye konuştu. Kelly’nin eşi Arizona’nın eski Kongre üyesi Gabby Gifford 2011 yılında bir suikast girişiminde ciddi beyin hasarı almıştı.

100 koltuklu Senato, Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında 50’ye 50 bölünmüş durumda. Demokratlar’ın birçok yasayı geçirmek için gerekli olan 60 oy sınırına ulaşabilmeleri için en az 10 Cumhuriyetçi’nin desteğini almaları gerekiyor.

Schumer silah satın alanlara sicil kontrollarını sıkılaştırması öngörülen bir yasaya yönelik olası oylama için ilk adımları attı.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ise Teksas’taki okul saldırısını kınadı ve saldırgan için ‘‘akıl hastası’’ ve ‘‘manyak’’ sözlerini kullandı ancak yasa tasarısına değinmedi.

Cumhuriyetçiler de 2017 yılında başkent Washington’un dışında yapılan bir beyzbol antrenmanı sırasında silahlı saldırının hedefi olmuştu. Temsilci Steve Scalise saldırıda yaralanmıştı.

Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds, saldırı silahlarının yasaklanması ya da yaş sınırlaması getirilmesinin Teksas’taki saldırıyı önlemeyeceğini söyledi.

Rounds ‘‘Bize bunu ne önleyebilirdi onu gösterin’’ diye konuştu.

Schumer ve diğer Demokratlar, Cumhuriyetçiler’i silah endüstrisinin ve ülkenin en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği’nin (National Rifle Association-NRA) esiri olmakla suçluyor.

Reuters haber ajansına konuşan Demokrat Senatör Sherrod Brown, ‘‘Silah endüstrisi bir siyasi partiyi elinde tutuyor. Nokta. Bir düzine Cumhuriyetçi’ye ihtiyacımız var ve onlar NRA’den kopacak gibi görünmüyorlar’’ diye konuştu.

