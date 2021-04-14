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İlkokul ve ortaokullarda uzaktan eğitime geçişle ilgili usul ve esaslar belli oldu

14.04.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul ve ortaokul kademelerinde yarından itibaren uzaktan eğitime geçiş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığınca tüm resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıfları ile ortaokullarda 8. sınıf dışında ara kademelerinde yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

İlkokul ve ortaokullarda uzaktan eğitime geçişle ilgili usul ve esaslar belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgınının tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkedeki değişen seyrinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullardaki yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamalarında güncel kararlar alınmasını zorunlu kıldığı ifade edildi.

Bu nedenle Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili yeni kararlar alındığı hatırlatıldı.

Genelgeye göre, yarın itibarıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar dahil olmak üzere tüm resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Tüm resmi ana sınıflarında da eğitime uzaktan devam edilecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokulları da dahil olmak üzere tüm ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında da tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfları yüz yüze eğitime devam edecek. Bu sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dahil, yüz yüze devam edilecek.

Tüm bağımsız resmi anaokulu ve uygulama sınıfları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim sürdürülecek.

Ancak bu eğitim kurumlarında salgın kapsamındaki tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitime ara verilmesi ile ilgili olarak il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının milli eğitim müdürlükleriyle birlikte daha önceden aldığı kararlar uygulanmaya devam edilebileceği gibi yeni kararlar da alınabilecek.

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İYEP'İN YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERMİLMESİ NEDENİYLE DURDURULMASI KARARLAŞTIRILDI

İlkokulların 3. sınıfında yürütülmekte olan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle yeni bir açıklamaya kadar durduruldu.

Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan altyapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecek ve TRT EBA'yı da öğrencilerin takip etmeleri sağlanacak.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim anaokulları, özel eğitim ortaokulları ve özel eğitim uygulama okullarının 8. sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarının 8. sınıflarında yüz yüze eğitime devam edilecek. Bu kapsamda evde ya da hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de veli talebi doğrultusunda yüz yüze eğitim verilecek.

Bunun dışındaki ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında ve evde ya da hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacak.

Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerden ortaokullarının 8. sınıflarına devam edenler için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle sürdürülebilecek.

İlkokul ve ortaokul kademesindeki diğer sınıf seviyelerinde kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin destek eğitim odası eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.

Ortaokulların 8. sınıf öğrencilerine barınma hizmeti veren özel yurt ve pansiyonların sadece bu öğrencilere hizmet veren bölümleri açık olacak. (AA)

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