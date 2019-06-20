İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Okullarımızda fiziksel yaş farklarının doğuyor olması 66 ay olan okula başlama dönemini 69 aya çıkarma zorunluluğunu ortaya çıkardı." dedi.

Maviş ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu'nda başlandı.

Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, kanun teklifiyle eğitim alanında yürütülen hizmetlerin çağın ihtiyaçlarına uygun, kaliteli, verimli ve yüksek standartlarda sunulabilmesi için çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Düzenlemeyle bazı konulara ilişkin uygulama birliğinin sağlanması, yetki ve sorumlulukların tanımlanması ile kamu kaynaklarının etkili kullanımının hedeflendiğini belirten İşler, bu kapsamda toplam 8 kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılacağını ifade etti.

Komisyona bilgi veren teklif sahibi AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, "Çağın ihtiyaçları, toplumumuzun hızlı değişiminden kaynaklı birtakım yeni düzenlemelerin yapılması ihtiyacının ortaya çıkmasından dolayı bu kanun teklifini hazırladık." dedi.