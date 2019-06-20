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İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken sürenin 4 yıldan 3 yıla indirilmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş: - "Okullarımızda fiziksel yaş farklarının doğuyor olması 66 ay olan okula başlama dönemini 69 aya çıkarma zorunluluğunu ortaya çıkardı"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Okullarımızda fiziksel yaş farklarının doğuyor olması 66 ay olan okula başlama dönemini 69 aya çıkarma zorunluluğunu ortaya çıkardı." dedi.

Maviş ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu'nda başlandı.

Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, kanun teklifiyle eğitim alanında yürütülen hizmetlerin çağın ihtiyaçlarına uygun, kaliteli, verimli ve yüksek standartlarda sunulabilmesi için çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Düzenlemeyle bazı konulara ilişkin uygulama birliğinin sağlanması, yetki ve sorumlulukların tanımlanması ile kamu kaynaklarının etkili kullanımının hedeflendiğini belirten İşler, bu kapsamda toplam 8 kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılacağını ifade etti.

Komisyona bilgi veren teklif sahibi AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, "Çağın ihtiyaçları, toplumumuzun hızlı değişiminden kaynaklı birtakım yeni düzenlemelerin yapılması ihtiyacının ortaya çıkmasından dolayı bu kanun teklifini hazırladık." dedi.

Maviş, 19 maddeden oluşan ve 9 ayrı konuda değişiklik önerilen teklifle, Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde olan yükseköğrenim öğrenci yurtlarının yetki ve sorumluluğunun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) devredileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının, uygulama sırasında tespit ettiği 66 ay olan okula başlama yaşının ortaya çıkardığı fiziksel yaş farklarından kaynaklı problemlerin, düzenleme ihtiyacı doğurduğunu anlatan Maviş, "Okullarımızda fiziksel yaş farklarının doğuyor olması 66 ay olan okula başlama dönemini 69 aya çıkarma zorunluluğunu ortaya çıkardı." diye konuştu.

Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin düzenlemeye değinen Maviş, sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süreyi 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indirileceğini kaydetti. Maviş, öğretmenlerle ilgili bu düzenlemenin, benzer durumu bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için de getirileceğini ifade etti.

Çıraklık şartları, mesleki eğitim merkezlerinin kayıt şartları, ustalıkta 19 yaş sınırı, iş tanımında "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" ifadeleri ile kafalık sınavına girme zamanına ilişkin düzenlemeler yapılacağını aktaran Maviş, "Kalfalıktan sonra ustalık kursiyerine sigorta primlerinin ödenmesi, ustalık eğitimi ibaresinin konulması. Mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim eğitim kurumları içinde kurum tanımı içine alınarak özellikle organize sanayi bölgelerinin ve özel işletmelerin ihtiyacı olan hususlarda özel mesleki eğitim merkezleri açılmasına imkan tanınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, "Daha önce bazı kanunlarda yapılan değişikliklerin doğurduğu birtakım zorunluluklar ve sahadan aldığımız geri bildirimlere bağlı olarak uygulamada karşılaşılan bazı problemlerin çözümüyle ilgili teklif edilen maddeler öncelik arz ediyor." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

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AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş Gençlik ve Spor Komisyonu kültür Milli Eğitim Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

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